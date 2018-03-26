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Российский гонщик Formula1 сошел с трассы на Гран-при Австралии из-за курьезной поломки

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Пилот команды Williams Сергей Сироткин
Пилот команды Williams Сергей Сироткин / Sky Sports

В воскресенье, 25 марта, в Австралии состоялся первый этап Formula1 сезона 2018 года. Пилот команды Williams россиянин Сергей Сироткин провел на трассе всего пять кругов, после чего был вынужден сойти.

Причиной схода Сироткина с трассы на Гран-при Австралии стал пакет из-под сэндвича, пишет SportArena.

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По словам пилота, упаковка попала в воздуховод тормозов, поэтому они вышли из строя.

"Вы не поверите, но в воздуховод тормозов попала упаковка из-под сэндвича. Ее куски все еще остаются в машине. Она была довольно большая и залетела туда на третьем или четвертом круге, в результате чего система начала сильно перегреваться и буквально гореть. Тормоза испортились, а я завершил борьбу", – пожаловался Сергей Сироткин.

В техническом отделе решили пока не подтверждать этот факт, а подчеркнули, что это пока только теория, которая требует доказательств.

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Напомним, на Гран-при Австралии 2018 победу одержал Себастьян Феттель. Пилот Ferrari сумел обойти Льюиса Хэмильтон из Mercedes, который стартовал с поул-позишн. Третьим финишировал еще один пилот Ferrari Кими Райкконен.

Теги: Новости спорта Формула-1 Австралия
Источник: 24 Канал
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