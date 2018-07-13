Российский комментатор Уткин попал в скандал за твит на украинском языке
Переход португальца Криштиану Роналду – прекрасная возможность для многих журналист для прогнозов. Для российских комментаторов – возможность выдать за собственные мысли украинских журналистов.
Офцийно Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. На следующий день украинский журналист и телекомментатор Кирилл Круторогов опубликовал твит, где спрогнозировал, как этот переход повлияет на следующий розыгрыш Лиги Чемпионов. А также о том, что итальянскую команду может возглавить бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.
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Такая мысль очень понравилась российскому комментатору Василию Уткину. Однако он решил сделать не ретвит, а просто скопировать текст и опубликовать его на следующий день. При этом текст был опубликован на украинском языке, как и оригинал. Единственное отличие – использование "піхварику", которое даже можно считать ругательным. Но его употребление в данном случае не вполне уместно.
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Когда же Кирилл Круторогов обратил внимание на то, что твит был скопирован, Уткин сначала пытался это отрицать. Впоследствии же перевести все в шутку.