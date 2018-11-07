Российский "Локомотив" и "Монако" вылетели из Лиги чемпионов, "Барселона" вышла в плей-офф

После первых матчей четвертого тура Лиги чемпионов определились две команды, которые покинут турнир. А также уже есть первый участник 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Российский "Локомотив", который потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов, потерял все шансы выйти в плей-офф. Команда в последнем матче была разгромлена "Порту" 4:1. Не набрав ни одного очка, российская команда максимум может бороться лишь за попадание в Лигу Европы.

Еще одним неудачником Лиги чемпионов стал "Монако". Клуб из княжества в последнем матче был разгромлен на своем поле бельгийским "Брюгге" 0:4. В активе команды всего одно набранное очко, и именно с "Брюгге" монегаски и будут соревноваться за право попадания в Лигу Европы.

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Зато уже после четырех матчей определилась команда, которая точно сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ею стала испанская "Барселона". После ничьи с "Интером" в Италии "гранатово-синие" набрали 10 очков. У ближайшего преследователя "Интера" 7 очков, а" Тоттенхэм " имеет в своем активе всего четыре балла.

Напомним, 7 ноября будут сыграны остальные матчи Лиги чемпионов. Среди них и игра "Манчестер Сити" – "Шахтер".