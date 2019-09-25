Российский пропагандист Попоп хотел скомпрометировать Зеленского: гарант ему жестко ответил

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН к Президенту Украины Владимиру Зеленскому подошел российский журналист Евгений Попов. Пропагандист поставил украинскому гаранту компрометирующие вопросы.

Попов, в частности попросил прокомментировать давление на Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимого государства. На меня давить может только один человек – мой сын, которому шесть лет", – ответил на это Зеленский.