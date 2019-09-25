11:40
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Пропагандист Попов хотів скомпрометувати Зеленського та Богдана і отримав жорсткі відповіді

      1294 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба Володимира Зеленського

      У кулуарах Генеральної асамблеї ООН до Президента України Володимира Зеленського підійшов російський журналіст Євген Попов. Пропагандист поставив українському гаранту компрометувальне питання. Також представник прокремлівських ЗМІ поспілкувався з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом.

      Попов, зокрема, попросив Зеленського прокоментувати тиск на нього з боку президента США Дональда Трампа.

      Важливо! У Росії прокоментували можливість прямої війни з Україною

      "На мене ніхто не може тиснути, тому що я – президент незалежної держави. На мене тиснути може тільки одна людина – мій син, якому – шість років", – відповів на це Зеленський, і на цьому їхній діалог завершився. 

      Також Попов поставив кілька питань і голові Офісу Президента Андрію Богдану. Спершу він запитав у українського держслужбовця, як той оцінює перспективи перемовин між Зеленським і господарем Кремля Володимиром Путіним.

      За словами Богдана, такі перемовини обов’язково будуть, щоправда постає питання, хто ще буде присутнім на цьому заході. Водночас голова ОПУ підкреслив, що має на увазі зустріч винятково у нормандському форматі. Він сподівається, що вона відбудеться в жовтні та буде плідною. 

      "Ми вважаємо, що можна вирішити все. Але це залежить здебільшого від бажання керівництва Росії", – наголосив Богдан. 

      Крім того, він не оминув нагоду підколоти Попова.  

      "Ви як журналісти та ваші глядачі як громадянське суспільство повинні теж давати сигнали своїй владі, що мир з Україною є необхідним для розвитку обох держав. Дякую вам величезне, що ви знайшли час зі мною поспілкуватися", – завершив керівник Офісу Президента, не даючи Попову поставити інші питання. 

      Новина доповнюється 

      blog_ava
      Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      сьогодні
      4249
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Андрій Богдан Генасамблея ООН Зеленський у США Новини США Російська пропаганда Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019
      сьогодні , 11:35 Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019
      10
      Юрій Лех: Сподіваюсь, мистецтво перестане бути лише інструментом розваги та споживання
      сьогодні , 10:00 Юрій Лех: Сподіваюсь, мистецтво перестане бути лише інструментом розваги та споживання
      Блог Медіа 153
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 08:58 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 4776
      Россия тихо устраняет свидетелей своих преступлений
      сьогодні , 08:40 Россия тихо устраняет свидетелей своих преступлений
      Злой Одессит 5770
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук