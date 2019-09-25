Пропагандист Попов хотів скомпрометувати Зеленського та Богдана і отримав жорсткі відповіді

У кулуарах Генеральної асамблеї ООН до Президента України Володимира Зеленського підійшов російський журналіст Євген Попов. Пропагандист поставив українському гаранту компрометувальне питання. Також представник прокремлівських ЗМІ поспілкувався з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом.

Попов, зокрема, попросив Зеленського прокоментувати тиск на нього з боку президента США Дональда Трампа.

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"На мене ніхто не може тиснути, тому що я – президент незалежної держави. На мене тиснути може тільки одна людина – мій син, якому – шість років", – відповів на це Зеленський, і на цьому їхній діалог завершився.

Також Попов поставив кілька питань і голові Офісу Президента Андрію Богдану. Спершу він запитав у українського держслужбовця, як той оцінює перспективи перемовин між Зеленським і господарем Кремля Володимиром Путіним.

За словами Богдана, такі перемовини обов’язково будуть, щоправда постає питання, хто ще буде присутнім на цьому заході. Водночас голова ОПУ підкреслив, що має на увазі зустріч винятково у нормандському форматі. Він сподівається, що вона відбудеться в жовтні та буде плідною.

"Ми вважаємо, що можна вирішити все. Але це залежить здебільшого від бажання керівництва Росії", – наголосив Богдан.

Крім того, він не оминув нагоду підколоти Попова.

"Ви як журналісти та ваші глядачі як громадянське суспільство повинні теж давати сигнали своїй владі, що мир з Україною є необхідним для розвитку обох держав. Дякую вам величезне, що ви знайшли час зі мною поспілкуватися", – завершив керівник Офісу Президента, не даючи Попову поставити інші питання.

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