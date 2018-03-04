Российский рокер Борис Гребенщиков попал в реанимацию

Известный российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в реанимацию. Что случилось с певцом неизвестно.

Об этом пишет российское издание life.ru.

По некоторым данным, у Гребенщикова воспаление легких. По другим данным, у музыканта проблемы с сердцем.

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"Вчера утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании", – об этом рассказал режиссер Виктор Тихомиров.

Местные СМИ пишут, что ситуация серьезная, потому что у музыканта возникли проблемы с сердцем после проведенного ранее шунтирования.

Кто такой Борис Гребенщиков? Это российский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы "Аквариум", один из родоначальников российской рок-музыки. Кроме того, Борис Гребенщиков написал несколько прозаических произведений: повесть "Лес" ( "Роман, который так и не закончен") и рассказ "Иван и Данило".