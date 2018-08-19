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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Российский тренер грубо ответил по поводу скандала с украинским игроком и флагом России

248 Читати новину українською
Дмитрий Черышев
Дмитрий Черышев / ФК "Нижний Новгород"

Россияне продолжают искать скандалы с украинцами, выискивая любой повод. На этот раз досталось украинскому футболисту Виталию Федориву, который выступает за команду "Нижний Новгород".

Напомним, россияне заподозрили неуважение в действиях футболиста, когда он не повернулся к флагу России во время исполнения гимна РФ. При том, что остальные футболисты (большинство которых составляют именно россияне), держат руки в это время за спиной на ягодицах, никого не удивило и не возмутило.

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Стоит отметить, что сам Федоров свой поступок объяснил тем, что был сосредоточен на молитве, поэтому в его действиях не было никакого политического мотива. Однако российским журналистам такого объяснения оказалось мало, поэтому они обратились за комментарием к главному тренеру "Нижнего Новгорода" Дмитрию Черышеву.

"Вы услышали позицию игрока, что вы от меня то хотите? Жареный вас петух клюнул, вот и ищите гадость, – резко отреагировал Черышев.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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