Российского бойца ММА жестоко задержали за разбой в день рождения: видео

Боец ММА Евгений Гонтарев по прозвищу "Бизон" задержан в Москве по подозрению в разбое.

Гонтарев был задержан в день своего рождения, 15 ноября, сообщает телеграмм-канал "Mash".

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Сам 29-летний спортсмен не сразу осознал, что происходит и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что Гонтарев принял все это за шутку, а его мать встала на защиту сына.

Добавим, что пока есть только общая информация о задержании – за что конкретно полицейские "взяли" бойца ММА, неизвестно.

Гонтарев провел в MMA 10 поединков в которых одержал три победы, потерпел шесть поражений, и еще один бой завершился вничью. Последний поединок боец провел в мае текущего года, проиграв Макхачу Кхваджаеву по решению судей.

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