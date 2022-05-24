Российскому командиру сообщили о подозрении: он отдал приказ об обстреле нефтебазы в Луцке

Командиру полка российской авиации, который отдал приказ об обстреле нефтебазы в Луцке 27 марта, заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Россиянин приказал пустить ракету на нефтебазу в Луцке

Оккупант оказался командиром 23 истребительного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, однако его имя не разглашается.

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Как выяснило следствие, по приказу подозреваемого россиянина 27 марта самолет фронтовой авиации вооруженных сил России вылетел с аэродрома недалеко от Барановичей в Беларуси и произвел пуск крылатой ракеты по нефтебазе в городе Луцк. Попадание ракеты в цель нанесло имущественный ущерб на сумму более 136 миллионов гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве против российского командира осуществляет Управление СБУ в Волынской области.

Подробнее об обстреле нефтебазы в Луцке

Вечером 27 марта во время воздушной тревоги жители Луцка услышали взрывы. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил о том, что россияне попали ракетой в нефтебазу.

В результате обстрела человеческих жертв, к счастью, не было. Однако сама нефтебаза получила серьезные повреждения, кроме того – начался масштабный пожар.

Спасатели работали на месте происшествия всю ночь. Утром огонь удалось локализовать, а полностью пожар был потушен лишь около 6:00 29 марта. В общей сложности луцкая нефтебаза пылала полтора суток.

Смягчить последствия ракетного удара и пожара помогла погода. Сильный ветер не позволил концентрированному дыму от горения нефтепродуктов улечься на жилую застройку. Благодаря этому ни в одном из 4 мест, где производили замеры воздуха, не обнаружили ни оксида углерода, ни сернистого ангидрида, ни диоксида азота.

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Как россияне обстреливали украинские нефтебазы

В конце марта под прицел вражеских ракет попала не только луцкая нефтебаза. Оккупанты целенаправленно обстреливали хранилища нефти и в других украинских городах, в частности, в западных регионах.

26 марта российские оккупанты обстреляли нефтебазу во Львове. Жертв от авиаудара также не было, а вот хранилище топлтва было полностью разрушено. Львовские спасатели тушили пожар всю ночь.

28 марта целью для врага стала нефтебаза в Дубно Ровненской области. Снова обошлось без жертв, но нефтебаза – разрушена полностью. Пожар был ликвидирован аж 30 марта.

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