Россию массированно атакуют дроны: БПЛА "ловили" в Калужской, Тульской и Московской областях
В России снова тревожно. Вечером 20 апреля страну-агрессора атаковали дроны. Вражеская "Пе-Ве-О" якобы "работала" в ряде областей.
Оккупанты активно отчитываются о якобы "успешной работе". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Россия снова под атакой дронов
Оккупанты пытаются заверить, что "Пе-Ве-О" мощно работает по дронам. Мол, "сбили" несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Об этом пропагандисты сообщили около 19:30.
Впрочем, уже вскоре сообщили, что над Калужской областью объявлен "Ковер". Небо закрыто.
Читайте также Была "серия взрывов" и "дождь из осколков": в Белгороде был неспокойный вечер и ночьКраткая справка. Этот сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район из-за "неизвестных летательных объектов".
Также оккупанты пишут о якобы появлении некоего "метеозонда" – беспилотного аэростата, который несет на себе взрывчатку и сбрасывает ее по сигналу GPS-трекера.
Во вражеском минобороны заявили о якобы "сбитии" двух "малоразмерных воздушных шаров" над Тульской и Московской областями около 19:00 (по местному времени).
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Ночью оккупанты жаловались на более 50 БПЛА
- Заметим, что ночь на 20 апреля в стране-агрессоре была, мягко говоря, не спокойной.
- В России в очередной раз раздавались громкие взрывы.
- Было громко в разных областях – от Брянской до Московской и Тульской.
- Также пылали объекты энергетики.
- Оккупанты заявили, что "уничтожили или перехватили" аж 50 беспилотников.
- В частности, 26 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской, 8 – над Курской, 2 – над Тульской и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
- Заметим, что уже традиционно российские захватчики сбивали дроны своими нефтебазами. В частности, в Смоленской области вспыхнул масштабный пожар.