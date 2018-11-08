Россию из-за допинга оставили без биатлонных соревнований до 2022 года

Россия будет лишена возможности принимать международные соревнования по биатлону даже в случае быстрого восстановления Союза биатлонистов России в правах.

Об этом представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил норвежскому телеканалу NRK.

Читайте также: Кубок мира по биатлону: календарь выступлений сборной Украины на турнире

"IBU может выбирать из заявок, которые мы получили. Как видите, мы выбрали те страны, которые отвечали кодексу WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которой мы не дали России ни одного этапа Кубка мира", – говорится в сообщении.

Отметим, что в списке стран, где пройдут международные соревнования по биаталону в 2020/21 и 2021/22 сезонах названы: Финляндия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Китай, Норвегия, Швеция, Беларусь, Эстония, Швейцария, Польша, Словакия, Латвия, США.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24