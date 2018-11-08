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      Россию из-за допинга оставили без биатлонных соревнований до 2022 года

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      Кубок мира по биатлону в России
      Кубок мира по биатлону в России

      Россия будет лишена возможности принимать международные соревнования по биатлону даже в случае быстрого восстановления Союза биатлонистов России в правах.

      Об этом представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил норвежскому телеканалу NRK.

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      "IBU может выбирать из заявок, которые мы получили. Как видите, мы выбрали те страны, которые отвечали кодексу WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которой мы не дали России ни одного этапа Кубка мира", – говорится в сообщении.

      Отметим, что в списке стран, где пройдут международные соревнования по биаталону в 2020/21 и 2021/22 сезонах названы: Финляндия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Китай, Норвегия, Швеция, Беларусь, Эстония, Швейцария, Польша, Словакия, Латвия, США.

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      Теги: Новости России Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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