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      "Россию надо останавливать": Гройсман рассказал о результатах переговоров с Меркель

      223 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Поговорили, в частности, об эскалации в Азовском море.

      О результатах переговоров Гройсман рассказал журналистам в немецкой столице.

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      "Первое что мы обсуждали сегодня – это ситуация в Азовском море. То, что произошло является нескрываемой агрессией со стороны России по отношению к нашим военным морякам. Мы детально обсудили ситуацию, которая складывается на Азове и о необходимости освобождения украинских военнопленных. Федеральный канцлер очень хорошо владеет информацией со всеми аспектами, что там произошло и какие проблемы сейчас созданы в этом регионе Россией", – рассказал глава украинского правительства.

      По мнению Гройсмана, ситуацию в Азовском море обсудят во время саммита G20. Туда после переговоров с украинским премьером отправилась канцлер Германии Ангела Меркель.

      Россию нужно останавливать, российский режим надо останавливать, потому что она сегодня нападает не только на Украину, на наших военных, а и на весь демократический мир. Это зверство не может остаться без адекватной реакции мира,
      – подчеркнул Гройсман.

      Также он отметил, что Украина ждет от международного сообщества жестокой реакции на действия РФ на Азове.

      "Считаю, что к стране-агрессору цивилизованный мир должен принять зеркальность. Например, если Россия запрещает свободное судоходство, то весь мир должен принять зеркальные меры", – добавил глава правительства.

      Отдельно Гройсман заявил, что украинские моряки, захваченные российскими силовиками в плен и "приговоренные" к 2-месячному аресту, должны быть немедленно освобождены.

      Смотрите видео: Гройсман рассказал о результатах переговоров с Меркель

      Что случилось в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море G20 Ангела Меркель Владимир Гройсман
      Источник: 24 Канал
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