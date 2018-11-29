14:20
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Росію треба зупиняти": Гройсман розповів про результати перемовин з Меркель

      765 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 24 канал

      Преймер-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Поговорили, зокрема, про ескалацію в Азовському морі.

      Про результати перемовин Гройсман розповів журналістам у німецькій столиці.

      Читайте також: Агресія РФ в Азовському морі: Німеччина озвучили свою позицію

      "Перше що ми обговорювали сьогодні – це ситуація в Азовському морі. Те, що відбулось є неприхованою агресією з боку Росії по відношенню до наших військових моряків. Ми детально обговорили ситуацію, яка складається на Азові та необхідність звільнення українських віськовополонених. Федеральний канцлер дуже добре володіє інформацією з усіма аспектами, що там відбулось і які проблеми зараз створені у цьому регіоні Росією", – розповів очільник українського уряду.

      На думку Гройсмана, ситуацію в Азовському морі обговорять під час саміту G20. Туди після перемовин з українським прем'єром вирушила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

      Росію треба зупиняти, російський режим треба зупиняти, бо вона сьогодні нападає не лише на Україну, на наших військових, а й на весь демократичний світ. Це звірство не може залишитись без адекватної реакції світу,
      – наголосив Гройсман.

      Також він наголосив, що Україна чекає від міжнародної спільноті жорстокої реакції на дії РФ на Азові.

      "Вважаю, що до країни-агресора цивілізований світ має вжити дзеркальність. Наприклад, якщо Росія забороняє вільне судноплавство, то весь світ має вжити дзеркальні заходи щодо неї", – додав глава уряду.

      Окремо Гройсман заявив, що українські моряки, захоплені російськими силовиками в полон та "засуджені" до 2-місячного арешту, повинні негайно бути звільнені.

      Дивіться відео: Гройсман розповів про результати перемовин із Меркель

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Володимир Гройсман Ангела Меркель G20
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 622
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67010
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1280
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 3347
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 8129
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Генсека ПАРЄ закликали звести Порошенка і Путіна на зустрічі
      26 січня 2016 , 17:48 1
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Шахтар – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу
       29 липня , 21:56
      Воротар збірної України: Колишній тренер вимагав від мене мінімум 5 км за матч
       18 жовтня , 14:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук