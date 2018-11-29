"Росію треба зупиняти": Гройсман розповів про результати перемовин з Меркель

Преймер-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Поговорили, зокрема, про ескалацію в Азовському морі.

Про результати перемовин Гройсман розповів журналістам у німецькій столиці.

Читайте також: Агресія РФ в Азовському морі: Німеччина озвучили свою позицію

"Перше що ми обговорювали сьогодні – це ситуація в Азовському морі. Те, що відбулось є неприхованою агресією з боку Росії по відношенню до наших військових моряків. Ми детально обговорили ситуацію, яка складається на Азові та необхідність звільнення українських віськовополонених. Федеральний канцлер дуже добре володіє інформацією з усіма аспектами, що там відбулось і які проблеми зараз створені у цьому регіоні Росією", – розповів очільник українського уряду.

На думку Гройсмана, ситуацію в Азовському морі обговорять під час саміту G20. Туди після перемовин з українським прем'єром вирушила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Росію треба зупиняти, російський режим треба зупиняти, бо вона сьогодні нападає не лише на Україну, на наших військових, а й на весь демократичний світ. Це звірство не може залишитись без адекватної реакції світу,

– наголосив Гройсман.

Також він наголосив, що Україна чекає від міжнародної спільноті жорстокої реакції на дії РФ на Азові.

"Вважаю, що до країни-агресора цивілізований світ має вжити дзеркальність. Наприклад, якщо Росія забороняє вільне судноплавство, то весь світ має вжити дзеркальні заходи щодо неї", – додав глава уряду.

Окремо Гройсман заявив, що українські моряки, захоплені російськими силовиками в полон та "засуджені" до 2-місячного арешту, повинні негайно бути звільнені.

Дивіться відео: Гройсман розповів про результати перемовин із Меркель

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.