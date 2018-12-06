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      Ротань о завершении карьеры: все произошло на неприятной ноте

      48 Читати новину українською
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань / UA-Football

      Бывший футболист "Динамо" и "Днепра" Руслан Ротань рассказал, почему решил завершить карьеру профессионального футболиста.

      Как рассказал Ротань, решение повесить бутсы на гвоздь он принял, когда узнал, что его отец заболел.

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      "Все произошло на неприятной ноте. Были варианты. Было большое желание продолжить карьеру. Но однажды вечером я узнал, что мой отец тяжело заболел. Нужно было что-то делать и принять решение. Мне тогда было не до футбола. Первая моя мысль была – это уже, наверное, конец карьеры. Потому что я не могу одновременно тренироваться, искать команду и ухаживать за отцом. Я выбрал третий вариант. Это для меня самое важное. Я не жалею. Это жизнь", – рассказал Ротань.

      Напомним, что после завершения карьеры экс-игрок сборной Украины стал тренером. Сейчас Ротань работает помощником Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".

       

       

       

      Теги: Спорт Футбол Динамо Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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