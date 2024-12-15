Орбан предложил рождественское перемирие: у Трампа отреагировали

В команде Дональда Трампа ищут пути завершения войны в Украине. Там прокомментировали идею Виктора Обрана относительно резвяного перемирия.

Венгерский премьер недавно заявил, что, якобы, президент Зеленский отверг возможность рождественского перемирия с Россией. Майк Волтц, вероятный будущий советник Трампа по нацбезопасности, оценил предложение венгра, передает 24 Канал со ссылкой на CBS.

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Согласовал ли Орбан "рождественское перемирие" с Трампом

По словам Волтца, Орбан имеет регулярные связи с россиянами и хорошие отношения с президентом Трампом. На вопрос журналистки, содержит ли предложение венгерского премьера относительно рождественского перемирия и обмена пленными послание от Трампа, политик дал уклончивый ответ. Он выразил надеюсь, что весь мир захочет увидеть "определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины".

"Президент Трамп был очень обеспокоен бойней, которая продолжается. И куда это все идет?", – добавил чиновник.

Он подчеркнул, что бои нужно прекратить. Также Волтц отметил, что команда Трампа внимательно рассмотрит "какой-то тип прекращения огня как первый шаг".

К слову, Волтц также заявил, что будущий лидер США планирует не просто приостановить войну в Украине, но и завершить ее навсегда.

Напомним, что Орбан перед тем, как рассказать о якобы отказе Зеленского от рождественского перемирия, имел телефонный разговор с Путиным, за что в Киеве его остро раскритиковали.