Розовое озеро в Херсонской области: лечебные свойства имеет водоем

За чудодейственной водой украинцам не нужно ехать в Израиль на Мертвое море, достаточно лишь посетить Херсонскую область.

На границе с оккупированным Крымом расположено целебное Лемурийское озеро, вода и грязь которого по своим свойствам не имеют аналогов в Европе.

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В озере невозможно утонуть из-за огромного содержания соли – до 300 граммов на литр. Но главное в другом – озеро целебное, оно лечит кожу и суставы.

Меня сюда принесли на одеялах. Через три дня я встал, через полтора года я вылечился от болезней, за которые официальная медицина до сих пор не берется,

– рассказал предприниматель Владимир Выговский.

Собственная история исцеления вдохновила этого человека помогать и другим. После нескольких лет исследований воды Розового озера Одесский институт курортологии таки установил, что вода и грязь отсюда насыщены рядом химических элементов, поэтому способны лечить.



Розовое озеро Херсонская область



Открыли уникальный источник совершенно случайно. В конце 60-х годов здесь упал военный самолет. Огромная воронка стала заполняться водой. И об удивительных свойствах водоема долгое время никто не догадывался.

На развитие и на изучение этого запроса мы потратили 12 лет. Более активно это развивается последние несколько лет, когда люди в это верят и приезжают,

– заявил председатель сельсовета Григоривки Сергей Клищевский.

Кроме здоровья, это озеро приносит и прибыль для соседнего села. Почти в каждом доме здесь сдают жилье для туристов. Озеро расположено возле оккупированного Крыма. Впрочем, туристам бояться нечего, совсем рядом дислоцируются украинские военные.

Стоят наши блокпосты, военнослужащие, техника. Мы уже к этому привыкли, нас это не удивляет,

– говорит председатель Чаплынской райгосадминистрации Александр Бурейко.

Не удивляет это и тысячи туристов. Они сюда приезжают практически круглый год.