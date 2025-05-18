Что известно о ракете РС-24 комплекса "Ярс", которую Россия может применить в ночь на 19 мая

В ГУР предупредили, что Россия готовится к учебно-боевому запуску межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс" в ночь на 19 мая. На что способна эта ракета и какую потенциальную угрозу несет Украине.

Дальность полета такой ракеты достигает 10 тысяч километров, что потенциально ставит под угрозу всю территорию Украины. Подробнее о ракете РС-24 и чего следует остерегаться – рассказывает 24 Канал.

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Когда Россия может применить ракету РС-24

Как предупредили в ГУР 18 мая, Россия может осуществить учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты РС-24 из комплекса "Ярс" в ночь на 19 мая 2025 года.

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России,

– рассказали в украинской разведке.

Населенный пункт Свободный расположен более чем в 1600 километров до подконтрольной Украине территории.

На что способна ракета РС-24 и сколько их в России

Ракету РС-24 несет ракетный комплекс "Ярс". Это твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования. Она прежде всего предназначена доставить в точку удара ядерный заряд.

"Ярс" является модификацией комплекса Тополь-М, а его ракета с аналогичным названием и является основой усовершенствованной ракеты РС-24.

РС-24 является ракетой с раздельной головной частью. Это означает, что 1 ракета может разделиться для поражения сразу нескольких целей, и каждый из ее боевых блоков имеет индивидуальное наведение.

Такая система является эффективной и дешевле в исполнении, чем ракета с одним боевым блоком. Кроме того, это снижает эффективность ПВО противника.

Ракету разработали в Московском институте теплотехники под руководством академика РАН Ю.С. Соломонова.

Точные характеристики ракеты Минобороны России не раскрывает, но российские СМИ пишут следующее:

мощность боевой части РС-24 – около 150 килотонн;

длина – 21,9 метра;

масса – 46,5 тонны;

погрешность при попадании – 150 метров;

скорость полета – более 20 Махов на финальном участке;

может преодолевать ПРО благодаря ложным целям, сложной траектории и гиперзвуковым блокам.

Более точных характеристик нет, но комплекс "Ярс" имеет также модернизацию "Ярс-С". Относительно него известно следующее:

Снаряжение Ярс-С – твердотопливные баллистические ракеты калибра 1,86 метра и длиной 17,8 метра;

и длиной Стартовая масса – 46 тонн;

Масса полезной нагрузки – 1,25 тонн;

Комплекс может поражать цели на дальности 10 тысяч километров;

Ярс-С может нести от трех до четырех боевых блоков мощностью 300 – 500 килотонн или шесть блоков мощностью 150 килотонн каждый.

Неизвестно, сколько ракет РС-24 сейчас имеет Россия, но на начало 2014 года на вооружении РВСН находились 33 ракеты мобильного базирования с четырьмя боевыми блоками каждая. По данным Military Balance, у России теперь есть около 180 таких ракет.

Россия уже испытывала РС-24, но тогда не сложилось

Российская заявленная ядерная мощь расходится с реальностью, когда речь заходит о наглядных примерах применения ее ракет. Россия не один раз испытывала РС-24 и результаты были совсем не утешительными.

1 ноября 2023 года Россия испытала ракету РС-24, запустив ее с полигона "Плесецк". Она должна была поразить цель на полигоне "Кура", что на Камчатке.

Но ключевое слово здесь – "мала", ведь ракета сбилась с курса и с задачей не справилась.

Та же проблема у россиян была и 25 октября 2022 года. Ракета из комплекса "Ярс" тогда тоже сбилась с курса.

РС-24 "Ярс" и "Орешник": чем отличаются

И "Ярс" и мифический "Орешник" или "Кедр" обе теоретически могут нести ядерный заряд. Но это только по заявлениям.

Сейчас вообще неизвестно: "Орешник" – это БРСД, МБР или вообще прокачанная до уровня малой дальности ракета оперативно-тактического уровня.

По данным аналитиков, ракета "Орешник", если верить фантазиям Кремля, действует в пределах до 5500 километров, однако все указывает на то, что она является или самим РС-26 "Рубеж", или очень близкой к нему ракетой.

В то же время РС-26 "Рубеж" создана на основе этой же РС-24 "Ярс".

И здесь разница заметна прежде всего в заявленной дальности действия. РС-24 "на бумаге" должна поражать цели на расстоянии 10 тысяч километров против 5500 – 6000 километров у "Орешника"/"Рубежа".

Собственно, по одной из версий, "Рубеж", что, возможно, взят за основу для "Орешника", является ничем иным, как уменьшенной версией РС-24 "Ярс".

Почему пуск такой ракеты 19 мая кажется странным

Как отмечают в Defence Express, нынешний план испытания ракеты является странным. Прежде всего обращают внимание на достаточно нетипичный район для осуществления таких пусков – потому что обычно они осуществляются с космодрома "Плесецк" (как шахтного, так и мобильного базирования). Он расположен в Архангельской области в 450 километрах от Финляндии.

Именно оттуда осуществлялись первые три пуска этой ракеты в мае и декабре 2007 и в ноябре 2008 года. В 2024 году Россия осуществляла пуски МБР "Ярс" с того же "Плеселецка".

Следует также напомнить, что 19 мая запланирован телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Удар межконтинентальной ракеты по Украине точно запятнает это событие.

Стоит также понимать, что такие пуски только за день-два не готовятся.