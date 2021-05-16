Президент Украины Владимир Зеленский является сторонником быстрых и эффектных решений. Сейчас все внимание страны приковано к делу пророссийского лидера ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука. Кто может быть следующим – читайте во второй части интервью с экс-генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

О "пленках Медведчука"

Едва ли не каждую неделю появляются новые так называемые пленки Медведчука – аудиозаписи его разговоров с различными кремлевскими кураторами, с лидерами боевиков и террористов на Донбассе. Очевидно, что украинские спецслужбы слушали Медведчука очень давно – еще с осени 2014 года. Почему же тогда до 2021 года эти аудиозаписи нигде не всплывали в материалах уголовных производств? Вы, когда стали генпрокурором, вам приходилось слушать что-то по Медведчуку?

Нет, этих записей не было. В тот момент их не было публично. Они начали появляться недавно – тогда, когда стало понятно, что посмотреть в глаза Путину и договориться с "глазами Путина" не удастся. Изменилась политика, и соответственно эти записи начали появляться: сначала применили санкции к телеканалам, потом к Медведчуку, теперь уголовные репрессии в отношении него.

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О некоторых эпизодах наши прокуроры не знали. Возникает вопрос – почему Служба безопасности Украины не показывала их прокурорам? Один из этих эпизодов касался лета 2020 года, когда нас уже не было в Офисе генпрокурора. Но эпизод о добыче полезных ископаемых – информация была у СБУ, но ее не предоставили.

Как насчет передачи электроэнергии в Крым? Относительно торговли углем, закупаемым у Донбасса? Все эти записи лежали в СБУ. Там, как оказалось, есть огромная аудиотека этих записей.

Почему вы думаете, что они лежали именно в СБУ?

А кто еще мог слушать Медведчука?

Могли слушать и другие специализированные службы, которые есть, в частности, в Украине, разведчики. Пока нет информации. Я примерно понимаю, кто это делал. И думаю, что эти догадки правильные. Но думаю, что, вероятнее всего, это не СБУ.

Есть еще один важный нюанс. Он должен сейчас приобрести актуальность, так как он связан с делом относительно Медведчука. Это закон о свободной экономической зоне Крыма. У нас 8 год происходит война. У нас забрали Крым, большую часть Донбасса. Путин выдает российские паспорта на Донбассе. Он угрожает нам уничтожением. И закон продолжает дальше существовать.

Этот закон о том, что украинцы могут делать бизнес на территории временно оккупированного Крыма – зарабатывать на войне и оккупации. Этим законом, в частности, пользовался Медведчук. И сейчас пользуются тоже много людей.

Было заявление Путина, что многие действующие высокопоставленные чиновники (украинские – 24 канал) занимаются бизнесом в России. Я думаю, будет обратная реакция от властей России, связанная с мерами в отношении Медведчука. Мне кажется, что эта реакция будет достаточно опасной, асимметричной.

Он (Путин – 24 канал) сегодня (14 мая – 24 канал) вспомнил об этих высокопоставленных лицах, которые занимаются бизнесом. Думаю, будут дополнительные сливы информации, которые будут дискредитировать определенных чиновников или политиков с российской стороны.

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Я не исключаю, что могут быть значительно худшие истории. Поскольку российская власть ни во что человеческую жизнь не ставит.



Рябошапка: "Думаю, обратная реакция от властей России будет" / Фото Getty Images

На этих записях голос, похожий на Медведчука, неоднократно ссылается на то, что он с каким-то высокопоставленным чиновником в украинской власти согласовал поставку электроэнергии в Крым, завоз угля из оккупированного Донбасса, включение или не включение в санкционный список некоторых российских компаний. Он намекал, что это все мог решать тогда только один чиновник – Порошенко. Насколько было возможно такое сотрудничество: Порошенко, Медведчука и Кремля?

Мы видели не только из этих записей, что такое сотрудничество было. Более того, Медведчук был вовлечен в обмен военнопленными. Он фактически выполнял официальную функцию от украинского государства. Публикация этих записей, которые связывают с Порошенко, тоже не случайная. Почему-то публикуют именно те записи, в которых может фигурировать 5-й президент, а не какие-то другие, где были разговоры Медведчука с другими чиновниками. Такая выборка делается не случайно. Думаю, что будут попытки привязать Медведчука к Порошенко.

О Порошенко

Может, дадут ход тем делам, которые лежат в прокуратуре против Порошенко?

Тоже странная ситуация. Примерно до лета или осени 2020 года Порошенко активно "кошмарили", водили на допросы, проводили обыски. А потом все резко затихло. Фракция "Европейская Солидарность" перестала критиковать генерального прокурора, а генпрокурор не вызвал на допросы Порошенко.

В то же время ваше увольнение связывали с тем, что вы хотели привлечь Порошенко к ответственности.

Подписать уведомление о подозрении – производство, которое потом сама Венедиктова через 2 месяца закрыла, поскольку оно было "трэшовым", бесперспективным.

На самом деле уволили меня не только за это. Там был целый комплекс причин. Что касается дел ГБР, не совсем корректно это говорить, но там мало перспективных производств, поэтому и нет процессуального результата. Несколько из них были интересными и их можно было завершить. Но они тоже "заглохли", там нет процессуального движения.



Руслан Рябошапка / Фото 24 канала

Несколько других производств, которые инициировал наш прокурор, например, они обратились в суд. Была ситуация с кредитом "Укрэксимбанка", который предоставил на невыгодных для государства условиях большой кредит. Корпорации "Богдан Моторс", кажется.

Прокуроры обратились в суд и пытались вернуть эти деньги государству. Сейчас это дело просто сливают. Прокуроры в суд не ходят, дело тянется уже неизвестно сколько, и перспектива его очевидна. Если прокуроры не будут ходить в суд, то этот иск просто останется без рассмотрения.

Об Антоненко – Шеремете

Хотелось бы остановиться на деле Павла Шеремета. Андрея Антоненко 30 апреля 2021 года выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Он находился в следственном изоляторе с 14 декабря 2019 года. Дело развалилось?

Нет.

Что происходит?

Дело рассматривают в суде достаточно длительное время. Изменение меры пресечения не было связано с тем, что дело развалилось и что суд не видит перспективы в нем. Абсолютно нет. Просто сейчас нет процессуальных рисков для того, чтобы Антоненко находился под стражей.

А сколько еще может длиться этот процесс?

Это зависит от того, насколько быстро будут исследовать доказательства. Это зависит только от суда. Кстати, это может зависеть от стороны защиты, которая самостоятельно может затягивать процесс. Это может зависеть от стороны обвинения, которая тоже может его затягивать.

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В интересах украинцев, чтобы это дело рассмотрели как можно быстрее. Поскольку вокруг этого дела много медийного резонанса. Поэтому результаты рассмотрения очень важны.

Вы говорите о том, что доказательства, которые представляет Венедиктова по делу Медведчука, не убедительны для вас. А те доказательства, которые вы представляли в деле Антоненко и Кузьменко, были убедительными?

Напомню, что доказательства предоставляли представители полиции во время брифинга.

В любом случае у вас было процессуальное руководство. Более того, вы участвовали в том брифинге вместе с президентом Зеленским и министром Аваковым.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры в этом производстве. Доказательства тогда представляли следователи руководства полиции. На то время доказательств для того, чтобы начать это уголовное преследование, по их мнению, было достаточно. Следствие начало это уголовное преследование, осуществили сообщение о подозрениях. Следствие имело в дальнейшем возможность проверить версию процессуальным путем. Другим способом они бы ее просто не проверили, потому что так предусматривает закон.

Что известно об аресте Антоненко? Андрей Антоненко является одним из подозреваемых в Андрей Антоненко является одним из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета . В СИЗО музыкант и военный пробыл с 3 декабря 2019 года до 30 апреля 2021 года. 30 апреля Шевченковский суд Киева изменил Антоненко меру пресечения, сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

Мы пытались проверить то, что делает следствие. Прокуроры проверяли те доказательства, которые собирали следователи. Более того, предоставили процессуальные указания, что еще нужно проверить. Эти указания, в частности, касались доказательств, аргументов стороны обвинения. То есть не говорилось о том, что мы смотрели только в одну сторону: проверяли аргументы как стороны защиты, так и аргументы следствия.

На тот момент следствие не было завершено. Дело мы не дали передать в суд. После нашего увольнения дело достаточно быстро закончили. Я не знаю, какой там был окончательный объем доказательств. Потому что на тот момент, когда мы были, для нас доказательств было недостаточно, чтобы завершить это следствие.

Кажется, в январе появилась информация о том, что дело заказали из Беларуси, и КГБ Беларуси было причастно к этому. Обсуждались ли тогда такие варианты?

Тогда этой версии не было. Как я знаю, полиция проверила эту версию уже после того, как ее обнародовали. Она не нашла своего подтверждения. Она медийно резко появилась и затем медийно исчезла.

О Коломойском и деле "Приватбанка"

Несколько месяцев назад в интервью вы сказали, что год дело "Привата" сдерживалось. СБУ блокировала экспертизу НАБУ. А потом – подозрения, разворачивание самолетов и тому подобное. Что у нас с делом "Привата" и дойдем ли мы до подозрения Коломойскому? Почему взялись за олигарха?

Потому что в последнее время за олигарха Коломойского активно начали браться в США. Неожиданно для нашего главного стратега из Офиса Президента победил Байден, а не Трамп. И это означало, что для новой администрации в США надо демонстрировать, что в Украине тоже борются с олигархами. Один из самых опасных для Украины олигархов – это Коломойский. Поэтому правоохранительным органам и генеральному прокурору дали возможность подписать подозрения первым топам по делу о "Привате".

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Эти дела родились в Офисе генпрокурора. Мы их передали впоследствии НАБУ по подследственности, и они сейчас закончили с этими подозрениями. Фактически за секунды разыграли эту комбинацию, аля "я подписываю подозрения, в то время топы садятся в самолеты, один из них уже улетел и находится за границей, другой почти улетел". И если бы не решимость Сытника, то он бы все-таки улетел.

Это все напоминает имитацию. Где сейчас Коломойский? Прилетали американские партнеры, говорили, что "мы вас спасаем, мы боремся с вашими врагами, с Коломойским. Но вы тоже должны продемонстрировать хоть какое-то желание что-то делать". А поскольку с Коломойским не очень комфортно бороться, то решили взяться за Медведчука.

Так, может, вскоре и за Ахметова возьмутся.

Не исключаю. Логики в принятии этих решений нет.

Мы люди логичные, пытаемся найти логику.

Это наша главная ошибка. Потому что мы люди логичные и ищем рацио, а его нет. Это медийная, сериальная история.

Это рулетка?

Это не рулетка. Я думаю, что это другой подход. Он предполагает анализ социологии, общественных запросов, медийную картинку и комбинацию. То есть анализируется, что людям сейчас нужно, на что они обращают внимание.

То, что принесет больше бонусов в карму?

Абсолютно. Карма у Зеленского перешла в "зеленую зону". Вышла из "красной" – перешла в "зеленую".

О Хантере Байдене

Вы упомянули американского президента Джо Байдена. Недавно вы написали в фейсбуке, что именно из-за нежелания расследовать дело против его сына вас и уволили с должности генпрокурора.

Это могло быть одной из причин. Я предположил это в своем посте. После того, когда в американских медиа обнародовали стенограмму разговора Джулиани с Ермаком. Где он наобещал расследовать, наобещал, что президент публично будет подогревать интерес к этой истории. Ермак и накручивал Зеленского, "потому что смотрите, эта команда не хочет расследовать Байдена. Я договорился с людьми, а Трамп побеждает. Он будет следующим президентом, надо что-то решать".



Хантер Байден / Фото AFP

Через 2 месяца после того, как назначили Венедиктову, "пленки Деркача", где слышен голос Байдена и Порошенко или якобы голос Байдена и Порошенко, она мгновенно открыла уголовное производство. Президент мгновенно эту тему публично подогревал. Все то, что хотели росссияне и Джулиани, выполнили.

Дословно вы написали в фейсбуке, что провели вместе с подчиненными проверку дел российских предшественников и не установили никаких фактов, которые бы свидетельствовали о возможной причастности к правонарушениям сына президента США Хантера Байдена. Что это значит? Вы провели проверку дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена. Это значит, что в тех уголовных делах Генпрокуратуры, которые вы не нашли, вы не нашли доказательств, потому что их уничтожили? Или Хантер Байден действительно был законопослушным человеком?

Когда мы пришли, мы делали аудит всех уголовных производств. Потому что Офис генпрокурора на тот момент осуществил уголовное следствие. Те дела, которые расследовал Офис генпрокурора, мы передавали в различные органы досудебного расследования: в СБУ, ГБР. Мы делали анализ всех дел, которые были связаны с Burisma и возможным участием Хантера Байдена, для того, чтобы потом не возникало к нам вопросов, что там на самом деле было.

Проанализировали 14 – 15 дел, где могли быть потенциально эти материалы. Ничего из того, что могло бы указывать на причастность Хантера Байдена к противоправной деятельности, не было.

Ничего не было в делах, то есть Хантер Байден был не виновен, или просто ваши предшественники, прокуроры Луценко, уничтожили все улики по делу сына Джо Байдена? Что значит "ничего не было"?

Это означает, что доказательств, свидетельствующих о том, что Хантер Байден мог совершить правонарушение, не было. Прокуроры, следователи, которые работали с этими делами, не нашли ничего такого, что могло бы свидетельствовать о том, что Хантер Байден мог совершать преступления.

Я напомню, что в то время в прокуратуре работал такой известный прокурор Константин Кулик. Он собственно и был одним из автором этого большого производства, в котором были материалы, которые, по мнению Кулика, могли свидетельствовать о том, что Хантер Байден совершал какое-то преступление. Там огромное производство, много сотен томов. Прокуроры все поизучали лично.

Ничего не было. Луценко тоже сказал, что у него не было никакой информации о том, что Хантер Байден мог быть причастен.

О визите Блинкена

Визит Энтони Блинкена что-то значит для Украины или не значит?

Из хорошего – он означает, что нас не бросят и нас будут спасать.

От России и российской агрессии?

В частности, от России и российской агрессии. Из плохого – власти (Украины – 24 канал) четко объяснили, что она должна сделать, в частности – не дружить с олигархами, а начать реальный процесс деолигархизации. Судебная реформа, антикоррупция, проблема корпоративного управления (то, что сделали с "Нафтогазом"), реформа СБУ.

Плюс, несколько людей, которые работают в окружении президента на основных должностях в государственных органах, по мнению наших партнеров, не совсем качественно (а иногда очень некачественно) выполняют свои функции. Их помощь Украине была бы намного эффективнее, если бы эти люди не работали на этих должностях.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото из твиттера Кулебы

К сожалению, из того, что я вижу и слышу, власть не услышала этих месседжей. А с теми месседжами, которые услышала, откровенно не согласилась. Поэтому я думаю, что нас может ждать имитация дружеских отношений с США. Помощь от Соединенных Штатов Америки могла бы быть больше, если бы украинская власть проявила больше желания и воли в реформах.

О подозрении Федине из "Европейской Солидарности"

Когда вы были генпрокурором, вы подписали подозрение единственной народной депутатке Софии Федине из "Европейской Солидарности" за то, что она в соцсетях вместе со своей подругой угрожали президенту Зеленскому. Если бы вы сейчас оказались в кресле генпрокурора или переместились обратно в те дни, вы бы снова подписали это представление?

Если бы я сейчас был бы в кресле прокурора, многие вещи выглядели бы совсем иначе.

Подписали бы или нет?

С тех пор ничего не изменилось. Документы, которые собрали по делу, давали основания для того, чтобы это подозрение подписать.

Смотрите интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале: