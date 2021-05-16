Президент України Володимир Зеленський є прихильником швидких і ефектних рішень. Нині вся увага країни прикута до справи проросійського лідера ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука. Хто може бути наступним – читайте в другій частині інтерв'ю з ексгенпрокурором України Русланом Рябошапкою.

Про "плівки Медведчука"

Ледь не щотижня з'являються нові так звані плівки Медведчука – аудіозаписи його розмов з різними кремлівськими кураторами, з лідерами бойовиків та терористів на Донбасі. Очевидно, що українські спецслужби слухали Медведчука дуже давно – ще з осені 2014 року. Чому ж тоді до 2021 року ці аудіозаписи ніде не спливали в матеріалах кримінальних проваджень? Ви, коли стали генпрокурором, вам доводилось слухати щось по Медведчуку?

Ні, цих записів не було. В той момент їх не було публічно. Вони почали з'являтись нещодавно – тоді, коли стало зрозуміло, що подивитись в очі Путіну і домовитись з "очима Путіна" не вдасться. Змінилася політика, і відповідно ці записи почали з'являтись: спочатку застосували санкції до телеканалів, потім до Медведчука, тепер кримінальні репресії щодо нього.

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Про деякі епізоди наші прокурори не знали. Виникає запитання – чому Служба безпеки України не показувала їх прокурорам? Один з цих епізодів стосувався літа 2020 року, коли нас вже не було в Офісі генпрокурора. Але епізод щодо видобування корисних копалин – інформація була в СБУ, але її не надали.

Як щодо передачі електроенергії до Криму? Щодо торгівлі вугіллям, закупованого Донбасом? Всі ці записи лежали в СБУ. Там, як виявилось, є величезна аудіотека цих записів.

Чому ви думаєте, що вони лежали саме в СБУ?

А хто ще міг слухати Медведчука?

Могли слухати й інші спеціалізовані служби, які є, зокрема, в Україні, розвідники. Наразі немає інформації. Я приблизно розумію, хто це робив. І думаю, що ці здогади правильні. Але думаю, що, найімовірніше, це не СБУ.

Є ще один важливий нюанс. Він має зараз набути актуальності, адже він пов'язаний зі справою щодо Медведчука. Це закон про вільну економічну зону Криму. В нас 8 рік відбувається війна. В нас забрали Крим, велику частину Донбасу. Путін видає російські паспорти на Донбасі. Він погрожує нам знищенням. І закон продовжує далі існувати.

Цей закон про те, що українці можуть робити бізнес на території тимчасово окупованого Криму – заробляти на війні й окупації. Цим законом, зокрема, користувався Медведчук. І зараз користується теж багато людей.

Була заява Путіна, що багато чинних високопосадовців (українських – 24 канал) займаються бізнесом в Росії. Я думаю, буде зворотна реакція від влади Росії, пов'язана з заходами щодо Медведчука. Мені здається, що ця реакція буде досить небезпечною, асиметричною.

Він (Путін – 24 канал) сьогодні (14 травня – 24 канал) згадав про цих високопосадовців, які займаються бізнесом. Думаю, будуть додаткові зливи інформації, які дискредитуватимуть певних чиновників чи політиків з російського боку.

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Я не виключаю, що можуть бути значно гірші історії. Оскільки російська влада в ніщо людське життя не ставить.



Рябошапка: "Думаю, зворотна реакція від влади Росії буде" / Фото Getty Images

На тих записах голос, схожий на Медведчука, неодноразово посилається на те, що він з якимось високопоставленим чиновником в українській владі узгодив постачання електроенергії до Криму, завезення вугілля з окупованого Донбасу, включення чи не включення до санкційного списку деяких російських компаній. Він натякав, що це все міг вирішувати тоді лише один високопосадовець – Порошенко. На скільки була можлива така співпраця: Порошенка, Медведчука і Кремля?

Ми бачили не лише з цих записів, що така співпраця була. Ба більше, Медведчук був залучений до обміну військовополоненими. Він фактично виконував офіційну функцію від української держави. Публікація цих записів, які пов'язують з Порошенком, теж не є випадкова. Чомусь публікують саме ті записи, в яких може фігурувати 5-й президент, а не якісь інші, де були розмови Медведчука з іншими чиновниками. Така вибірка робиться не випадково. Думаю, що будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка.

Про Порошенка

Може, дадуть хід тим справам, які лежать у прокуратурі проти Порошенка?

Теж дивна ситуація. Приблизно до літа чи осені 2020 року Порошенка активно "кошмарили", водили на допити, проводили обшуки. А потім все різко затихло. Фракція "Європейська Солідарність" перестала критикувати генерального прокурора, а генпрокурор не викликав на допити Порошенка.

Водночас ваше звільнення пов'язували з тим, що ви хотіли притягнути Порошенка до відповідальності.

Підписати повідомлення про підозру – провадження, яке потім сама Венедіктова через 2 місяці закрила, оскільки воно було "трешове", безперспективне.

Насправді звільнили мене не лише за це. Там був цілий комплекс причин. Щодо справ ДБР, не зовсім коректно це говорити, але там мало перспективних проваджень, тому і немає процесуального результату. Декілька з них були цікавими і їх можна було завершити. Але вони теж "заглохли", там немає процесуального руху.



Руслан Рябошапка / Фото 24 каналу

Декілька інших проваджень, які ініціював наш прокурор, наприклад, вони звернулись до суду. Була ситуація з кредитом "Укрексімбанку", який надав на невигідних для держави умовах великий кредит. Корпорації "Богдан Моторс", здається.

Прокурори звернулись до суду і намагалися повернути ці гроші державі. Наразі цю справу просто зливають. Прокурори до суду не ходять, справа тягнеться вже невідомо скільки й перспектива її очевидна. Якщо прокурори не ходитимуть до суду, то цей позов просто залишиться без розгляду.

Про Антоненка – Шеремета

Хотілося б зупинитись на справі Павла Шеремета. Андрія Антоненка 30 квітня 2021 року випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Він перебував у слідчому ізоляторі з 14 грудня 2019 року. Справа розвалилася?

Ні.

Що відбувається?

Справу розглядають у суді достатньо тривалий час. Зміна запобіжного заходу не була пов'язана з тим, що справа розвалилася і що суд не бачить перспективи в ній. Абсолютно ні. Просто наразі немає процесуальних ризиків для того, щоб Антоненко перебував під вартою.

А скільки ще може тривати цей процес?

Це залежить від того, наскільки швидко досліджуватимуть докази. Це залежить лише від суду. До речі, це може залежати від сторони захисту, яка самостійно може затягувати процес. Це може залежати від сторони обвинувачення, яка теж може його затягувати.

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В інтересах українців, щоб цю справу розглянули якнайшвидше. Оскільки довкола цієї справи багато медійного резонансу. Тому результати розгляду дуже важливі.

Ви говорите про те, що докази, які представляє Венедіктова у справі Медведчука, не переконливі для вас. А ті докази, які ви представляли у справі Антоненка і Кузьменко, були переконливими?

Нагадаю, що докази надавали представники поліції під час брифінгу.

У будь-якому разі у вас було процесуальне керівництво. Ба більше, ви брали участь у тому брифінгу разом з президентом Зеленським і міністром Аваковим.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори в цьому провадженні. Докази тоді представляли слідчі керівництва поліції. На той час доказів для того, щоб почати це кримінальне переслідування, на їхню думку, було достатньо. Слідство розпочало це кримінальне переслідування, здійснили повідомлення про підозри. Слідство мало надалі можливість перевірити версію процесуальним шляхом. Іншим способом вони б її просто не перевірили, тому так передбачає закон.

Що відомо про арешт Антоненка? Андрій Антоненко є одним з підозрюваних у Андрій Антоненко є одним з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У СІЗО музикант та військовий пробув з 3 грудня 2019 року до 30 квітня 2021 року. 30 квітня Шевченківський суд Києва змінив Антоненку запобіжний захід, зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Ми намагались перевірити те, що робить слідство. Прокурори перевіряли ті докази, які збирали слідчі. Ба більше, надали процесуальні вказівки, що ще потрібно перевірити. Ці вказівки зокрема стосувались доказів, аргументів сторони обвинувачення. Тобто не мовилось про те, що ми дивились лише в одну сторону: перевіряли аргументи і як сторони захисту, так і аргументи слідства.

На той момент слідство не було завершене. Справу ми не дали передати до суду. Після нашого звільнення справу достатньо швидко завершили. Я не знаю, який там був остаточний обсяг доказів. Тому що на той момент, коли ми були, для нас доказів було недостатньо, щоб завершити це слідство.

Здається, у січні з'явилась інформація про те, що справу замовили з Білорусі, і КДБ Білорусі було причетне до цього. Чи тоді обговорювались такі варіанти?

Тоді цієї версії не було. Як я знаю, поліція перевірила цю версію вже після того, як її оприлюднили. Вона не знайшла свого підтвердження. Вона медійно різко з'явилась і потім медійно зникла.

Про Коломойського та справу "Приватбанку"

Кілька місяців тому в інтерв'ю ви сказали, що рік справа "Привату" стримувалася. СБУ блокувала експертизу НАБУ. А потім – підозри, розвертання літаків тощо. Що в нас зі справою "Привату" і чи дійдемо ми до підозри Коломойському? Чому взялись за олігарха?

Тому що останнім часом за олігарха Коломойського активно почали братися у США. Несподівано для нашого головного стратега з Офісу Президента переміг Байден, а не Трамп. І це означало, що для нової адміністрації у США треба демонструвати, що в Україні теж борються з олігархами. Один із найнебезпечніших для України олігархів – це Коломойський. Тому правоохоронним органам і генеральному прокурору дали можливість підписати підозри першим топам у справі щодо "Привату".

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Ці справи народились в Офісі генпрокурора. Ми їх передали згодом НАБУ за підслідністю і вони зараз завершились цими підозрами. Фактично за секунди розіграли цю комбінацію, аля "я підписую підозри, в той час топи сідають в літаки, один з них вже полетів і перебуває за кордоном, інший майже полетів". І якби не рішучість Ситника, то він все-таки полетів.

Це все нагадує імітацію. Де зараз Коломойський? Прилітали американські партнери, говорили, що "ми вас рятуємо, ми боремось з вашими ворогами, з Коломойським. Але ви теж повинні продемонструвати хоч якесь бажання щось робити". А оскільки з Коломойським не дуже комфортно боротись, то вирішили взятись за Медведчука.

То, може, незабаром і за Ахметова візьмуться.

Не виключаю. Логіки в ухваленні цих рішень немає.

Ми люди логічні, намагаємось знайти логіку.

Це наша головна помилка. Тому що ми люди логічні та шукаємо раціо, а його немає. Це медійна, серіальна історія.

Це рулетка?

Це не рулетка. Я думаю, що це інший підхід. Він передбачає аналіз соціології, суспільних запитів, медійну картинку і комбінацію. Тобто аналізується, що людям зараз потрібно, на що вони звертають увагу.

Те, що принесе більше бонусів в карму?

Абсолютно. Карма в Зеленського перейшла в "зелену зону". Вийшла з "червоної" – перейшла в "зелену".

Про Гантера Байдена

Ви згадали американського президента Джо Байдена. Нещодавно ви написали у фейсбуці, що саме через небажання розслідувати справу проти його сина вас і звільнили з посади генпрокурора.

Це могло бути однією з причин. Я припустив це у своєму пості. Після того, коли в американських медіа оприлюднили стенограму розмови Джуліані з Єрмаком. Де він наобіцяв розслідувати, наобіцяв, що президент публічно підігріватиме інтерес до цієї історії. Єрмак і накручував Зеленського, "бо дивіться, ця команда не хоче розслідувати Байдена. Я домовився з людьми, а Трамп перемагає. Він буде наступним президентом, треба щось вирішувати".



Гантер Байден / Фото AFP

Через 2 місяці після того, як призначили Венедіктову, "плівки Деркача", де чути голос Байдена і Порошенка чи нібито голос Байдена і Порошенка, вона миттєво відкрила кримінальне провадження. Президент миттєво цю тему публічно підігрівав. Все те, що хотіли росіяни та Джуліані, виконали.

Дослівно ви написали у фейсбуці, що провели разом з підлеглими перевірку справ російських попередників і не встановили жодних фактів, які б свідчили про можливу причетність до правопорушень сина президента США Гантера Байдена. Що це означає? Ви провели перевірку справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена. Це означає, що в тих кримінальних справах генпрокуратури, відкрите попередниками, ви не знайшли доказів, тому що їх знищили? Чи Гантер Байден справді був законослухняною людиною?

Коли ми прийшли, ми робили аудит всіх кримінальних проваджень. Тому що Офіс генпрокурора на той момент здійснила кримінальне слідство. Ті справи, які розслідував Офіс генпрокурора, ми передавали в різні органи досудового розслідування: в СБУ, ДБР. Ми робили аналіз всіх справ, які були пов'язані з Burisma і можливою участю Гантера Байдена для того, щоб потім не виникало до нас запитань, що там насправді було.

Проаналізували 14 – 15 справ, де могли бути потенційно ці матеріали. Нічого з того, що могло б вказувати на причетність Гантера Байдена до протиправної діяльності, не було.

Нічого не було в справах, тобто Гантер Байден був не винний чи просто ваші попередники, прокурори Луценка, знищили всі докази по справі сина Джо Байдена? Що означає "нічого не було"?

Це означає, що доказів, які б свідчили про те, що Гантер Байден міг вчинити правопорушення, не було. Прокурори, слідчі, які працювали з цими справами, не знайшли нічого такого, що могло б свідчити про те, що Гантер Байден міг вчиняти злочини.

Я нагадаю, що на той час у прокуратурі працював такий відомий прокурор Костянтин Кулик. Він власне і був одним з автором цього великого провадження, в якому були матеріали, які, на думку Кулика, могли свідчити про те, що Гантер Байден вчиняв якийсь злочин. Там величезне провадження, багато сотень томів. Прокурори все повивчали особисто.

Нічого не було. Луценко теж сказав, що в нього не було жодної інформації про те, що Гантер Байден міг бути причетним.

Про візит Блінкена

Візит Ентоні Блінкена щось означає для України чи не означає?

З хорошого – він означає, що нас не кинуть і нас рятуватимуть.

Від Росії та російської агресії?

Зокрема від Росії та російської агресії. З поганого – владі (України – 24 канал) чітко пояснили, що вона повинна зробити, зокрема не дружити з олігархами, а розпочати реальний процес деолігархізації. Судова реформа, антикорупція, проблема корпоративного управління (те, що зробили з "Нафтогазом"), реформа СБУ.

Плюс, декілька людей, які працюють в оточенні президента на основних посадах в державних органах, на думку наших партнерів, не зовсім якісно (а іноді дуже неякісно) виконують свої функції. Їхня допомога Україні була б набагато ефективнішою, якби ці люди не працювали на цих посадах.



Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото з твітеру Кулеби

На жаль, з того, що я бачу і чую, влада не почула цих меседжів. А з тими меседжами, які почула, відверто не погодилась. Тому я думаю, що нас може чекати імітація дружніх стосунків з США. Допомога від Сполучених Штатів Америки могла б бути більшою, якби українська влада проявила більше бажання і волі у реформах.

Про підозру Федині з "Європейської Солідарності"

Коли ви були генпрокурором, ви підписали підозру єдиній народній депутатці Софії Федині з "Європейської Солідарності" за те, що вона у соцмережах разом зі своєю подругою погрожували президенту Зеленському. Якби ви зараз опинились в кріслі генпрокурора або перемістилися назад у ті дні, ви б знову підписали це подання?

Якби я зараз був би у кріслі прокурора, багато речей виглядали зовсім інакше.

Підписали б чи ні?

З того часу нічого не змінилося. Документи, які зібрали у справі, давали підстави для того, щоб цю підозру підписати.

Дивіться інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі: