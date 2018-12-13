Руслан Ротань планирует снять фильм о легендарной команде "Днепра"

Бывший полузащитник и капитан "Днепра", а теперь помощник тренера в донецком "Олимпике" Руслан Ротань планирует снять документальный фильм о команде "Днепра", которая играла в финале Лиги Европы.

Об этом Руслан Ротань заявил во время презентации своей автобиографии в Днепре, сообщает "Сектор.Депо."

"Это будет документальный фильм о той легендарной команде, которая дошла до финала Лиги Европы. Я понимаю, что это совсем другой бюджет, чем для книги, совсем другое время. Надо поездить, поговорить с теми игроками, которые выступали за "Днепр", чтобы они рассказали свои воспоминания. Есть большое желание снять такой фильм", – рассказал Руслан Ротань.

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Напомним, Руслан Ротань выступал за "Днепр" с 1999 по 2005 и с 2008 до 2017 года. За команду он провел 416 матчей (рекорд клуба), был капитаном. Именно с "Днепром" Ротань играл в финале Лиги Европы в сезоне 2014-2015, где команда уступила испанской "Севилье".