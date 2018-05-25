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Руслана показала свой экологический дом под Киевом: красноречивые фото

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Руслана
Руслана / Facebook / @Ruslana Lyzhychko

Украинская певица Руслана Лыжичко решила показать поклонникам и журналистам эко-дом, который с мужем построила под Киевом. Там она и отпраздновала свое 45-летие.

Свой день рождения 24 мая Руслана провела в большой и шумной компании – среди журналистов, родных и друзей. На утренней "вечеринке" артистка продемонстрировала свой энергоэффективный дом, который полностью обеспечивается чистой энергией солнца и ветра.

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Руслана в экологическом доме под Киевом

В огромном доме также размещается репетиционная база, студия звукозаписи, видеостудия, зимний сад и подземный бассейн.

Большой уютный сад вокруг дома украшают рисунки из молодого самшита, высаженного в форме рун. Как рассказала Руслана, это идея мужа ее мужа Александра Ксенофонтова.

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Украинская звезда добавила, что ее всегда интересовали все украинские обряды и традиции, поскольку они придают ей невероятного вдохновения и мотивации двигаться вперед.

"Рецепт долголетия и красоты – это неиссякаемая энергия в каждом из нас. Она сохранена в нашей аутентичной культуре, которую я всесторонне изучаю. Когда я углубилась в нашу аутентичность, я поняла, что в Украине существует такая музыка, которой исцелялись.

Собственно для этого мы сейчас готовим новый проект, новое шоу, главной целью которых является призыв к людям переходить на чистые источники энергии", – рассказала Руслана.

Больше фото с показа энергоэффективного дома Русланы можно увидеть на ее Facebook-странице.

Теги: Новости Украины Новости Киева Экология LifeStyle Музыка Руслана
Источник: Viva!
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