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Руслана щемяще отреагировала на смерть украинского хореографа Николая Бойченко

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Руслана и покойный Николай Бойченко
Руслана и покойный Николай Бойченко / Facebook / @Ruslana Lyzhychko

Украинская певица Руслана, которая имела дружеские отношения с покойным украинским хореографом Николаем Бойченко, написала трогательное сообщение, в котором вспомнила общие моменты работы и дружбы.

Об этом украинская артистка написала на своей Facebook-странице.

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Я просто плачу... Ушел из жизни талантливейший хореограф и мой друг Николай Бойченко, с которым я работала весь 2013 год в проекте "Битва Хоров" (где победу одержал Львовский Хор, тренером которого я была). Коля научил меня чувствовать пластику и тело совсем по-новому, не так, как мы это делали в "Диких танцах". Со знакомства и сотрудничества с ним у меня началась моя собственная эволюция и поиск своей оригинальной пластики, которую я сейчас развиваю уже в течение трех лет..,
– говорится в заметке Русланы.

Певица добавила, что теперь только будет мечтать об их творческих планах и грандиозных проектах.

"Коля, я не верю, что ты такой молодой ушел... Это ужасно... Тебя уже не хватает и всегда не будет хватать отныне... Твоя невероятная улыбка будет со мной всегда. Мы не успели сделать то, что запланировали, и теперь я буду только мечтать о наших творческих разговорах и поисках, экспериментах и фантазиях на тему абсолютно революционной экзотической украинской пластики и движения. Как же это несправедливо...", – подытожила тоскующая исполнительница.

Напомним, что 1 июня балерина и коллега хореографа Николая Бойченко – Даша Маликова, в сети сообщила о смерти мужчины. Причину внезапной смерти 32-летнего танцора не объясняют, однако отмечают, что прощание с Николаем состоится во вторник, 5 июня.

Теги: Новости Украины LifeStyle Потери Музыка Руслана
Источник: 24 Канал
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