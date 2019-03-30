Ryanair начнет летать из Киева в Мадрид раньше

Бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала о новом рейсе из Киева в столицу Испании Мадрид. Первый рейс состоится 3 октября вместо 27.

Билеты уже доступны в системе бронирования, пишет Lowcost.UA.

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До 27 октября рейсы будут выполняться также три раза в неделю, а дальше – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут.

В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении при покупке авиабилета, и 10 евро позже. Отныне, согласно сообщениям на официальных страницах компаний, этот сбор составляет 10 и 12 евро. Что касается Wizz Air, то минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Поэтому теперь перевозки чемодана до 10 килограммов в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон, а от 12 до 27 евро – в высокий сезон.