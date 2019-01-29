Рынок офисной недвижимости Киева: кто здесь доминирует

Чем отличился рынок офисной недвижимости Киева в 2018-м и о чем свидетельствуют тенденции, которые наблюдаются на нем в течение последних лет.

По данным аналитиков, в третьем квартале 2018 года объем рынка офисных площадей в Киеве вырос более чем 2 тысячи квадратных метров, в том числе из-за введения в эксплуатацию очередного делового центра.

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В 4-м квартале 2018 года объем предложений на рынке составлял 33,6 квадратных метров.

Об этом свидетельствуют данные компании JLL, которая специализируется на рынке услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями.

Крупнейшим арендатором офисов в Киеве в конце 2018-го оставались IT-компании. В четвертом именно они доминировали на рынке офисной недвижимости Киева – за этот период их доля в структуре заключенных сделок составила 53%.

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Для сравнения, в третьем квартале прошлого года доля IT-компаний на офисном рынке Киева составляла всего 38%.

Немного меньше IT-шников офисных площадей в Киеве арендовали для торговли – 22%.

Рынок офисной недвижимости Киева в третьем квартале 2018 года

По данным аналитиков, такая тенденция распределения сил на рынке офисной недвижимости Киева, которая наблюдается уже в течение последних 5 лет, сохранится и в 2019-м.

В третьем квартале 2018 года максимальная базовая арендная ставка в столице составляла 348 долларов США за квадратный метр в год (29 долларов за квадратный метр в месяц).

В начале 2019-го в инновационном парке UNIT.City в Киеве открылся бизнес-центр площадью почти 17 тысяч квадратных метров. 24 канал писал о том, чем он особенный.