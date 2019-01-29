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      Рынок офисной недвижимости Киева: кто здесь доминирует

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      Что происходит на рынке офисной недвижимости Киева
      Что происходит на рынке офисной недвижимости Киева / unsplash.com

      Чем отличился рынок офисной недвижимости Киева в 2018-м и о чем свидетельствуют тенденции, которые наблюдаются на нем в течение последних лет.

      По данным аналитиков, в третьем квартале 2018 года объем рынка офисных площадей в Киеве вырос более чем 2 тысячи квадратных метров, в том числе из-за введения в эксплуатацию очередного делового центра.

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      В 4-м квартале 2018 года объем предложений на рынке составлял 33,6 квадратных метров.

      Об этом свидетельствуют данные компании JLL, которая специализируется на рынке услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями.

      Крупнейшим арендатором офисов в Киеве в конце 2018-го оставались IT-компании. В четвертом именно они доминировали на рынке офисной недвижимости Киева – за этот период их доля в структуре заключенных сделок составила 53%.

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      Для сравнения, в третьем квартале прошлого года доля IT-компаний на офисном рынке Киева составляла всего 38%.

      Немного меньше IT-шников офисных площадей в Киеве арендовали для торговли – 22%.

      ринок офісної нерухомості Київ 2018

      Рынок офисной недвижимости Киева в третьем квартале 2018 года

      По данным аналитиков, такая тенденция распределения сил на рынке офисной недвижимости Киева, которая наблюдается уже в течение последних 5 лет, сохранится и в 2019-м.

      В третьем квартале 2018 года максимальная базовая арендная ставка в столице составляла 348 долларов США за квадратный метр в год (29 долларов за квадратный метр в месяц).

      via GIPHY

      В начале 2019-го в инновационном парке UNIT.City в Киеве открылся бизнес-центр площадью почти 17 тысяч квадратных метров. 24 канал писал о том, чем он особенный.

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      Теги: IT-бизнес Цены на недвижимость Офисные центры Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости Новости недвижимости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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