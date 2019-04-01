23:17
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, сегодня
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      С апреля на некоторых улицах Киева можно ехать со скоростью 80 километров в час: перечень

      28 Читати новину українською
      Киев
      Киев / Фото из открытых источников

      Отныне на 17 улицах Киева можно ездить со скоростью до 80 километров в час. Однако ограничение продлится полгода – добавлять газу можно в период с апреля до ноября.

      Для этого выбрали участки, приспособленные для интенсивного трафика – где нет наземных пешеходных переходов и пересечения транспорта.

      Читайте также: Микроавтобус провалился под асфальт посреди дороги в Киеве: фото и видео

      Так в горсовете хотят увеличить пропускную способность столичных дорог.

      Речь идет о таких улицах:

      • Проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской);

      • Большая Кольцевая дорога (от улицы Городской до пересечения с улицы Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта);

      • Улица Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе);

      • Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);

      • Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева);

      * Проспект Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста);

      • Проспект Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

      • Улица Набережно – Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

      • Надднепрянское шоссе;

      • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

      • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

      • Улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

      • Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

      • Проспект Броварской (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);

      • Бульвар Перова (от улицы Воскресенской до улицы А. Навои);

      • Улица Елены Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской);

      * Проспект Соборности (когда будет установлено распределительное транспортное ограждение).

      Перелік вулиць, де можна їхати 80 км/год
      Перечень улиц, где можно ехать 80 км/ч

      Напомним, в зимнее время действовало ограничение в 50 километров в час.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      419002
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Авто
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты
      сегодня , 22:21 Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты
      955
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      4604
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      сегодня , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 1679
      Как компания Apple смогла стать успешной
      сегодня , 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
      Олена Кандяк 80
      Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      сегодня , 20:32 Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      Світлана Попова 1254
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       сегодня , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      "Разочарование": Коломойский рассказал о своих отношениях с Порошенко
       21 декабря 2018 , 08:52
      Alfa Romeo 156 "на бляхах" - это по любви
       26 августа 2018 , 09:15
      "Пятов много ошибается, я разочарован". Турецкий голкипер ищет в Украине кадры для Бешикташа и называет лучших
       1 марта , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук