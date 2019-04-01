С апреля на некоторых улицах Киева можно ехать со скоростью 80 километров в час: перечень

Отныне на 17 улицах Киева можно ездить со скоростью до 80 километров в час. Однако ограничение продлится полгода – добавлять газу можно в период с апреля до ноября.

Для этого выбрали участки, приспособленные для интенсивного трафика – где нет наземных пешеходных переходов и пересечения транспорта.

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Так в горсовете хотят увеличить пропускную способность столичных дорог.

Речь идет о таких улицах:

• Проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской);

• Большая Кольцевая дорога (от улицы Городской до пересечения с улицы Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта);

• Улица Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе);

• Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);

• Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева);

* Проспект Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста);

• Проспект Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

• Улица Набережно – Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

• Надднепрянское шоссе;

• Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

• Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

• Улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

• Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

• Проспект Броварской (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);

• Бульвар Перова (от улицы Воскресенской до улицы А. Навои);

• Улица Елены Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской);

* Проспект Соборности (когда будет установлено распределительное транспортное ограждение).



Перечень улиц, где можно ехать 80 км/ч

Напомним, в зимнее время действовало ограничение в 50 километров в час.