С чем носить джинсы: 13 стильных и простых идей в фото

Джинсы стали незаменимым элементом гардероба – мы вытаскиваем их из шкафа, когда нет времени подумать, что одеть.

Джинсы – универсальные, поскольку подходят для любого события или домашняя вечеринка, или деловое мероприятие.

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Однако мы часто комбинируем деним с футболкой или блузкой. Вместе с тем эксперты портала Who What Wear призывают по-экспериментировать и не бояться необычных сочетаний.

Смотрите дальше подборку вариантов, как освежить наряд с джинсами.

С блузкой:

С красивой многослойностью:

С классическим жакетом:

С блузкой с вырезом на спине:

С леопардовым принтом, который сейчас в моде:

С интересной обувью:

С блузкой на одно плечо:

С смелым платьем:

С сияющей обувью:

С чулками:

С мюлями на каблуках:

С кожаным поясом:

С металликом: