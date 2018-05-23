С чем носить джинсы: 13 стильных и простых идей в фото
Джинсы стали незаменимым элементом гардероба – мы вытаскиваем их из шкафа, когда нет времени подумать, что одеть.
Джинсы – универсальные, поскольку подходят для любого события или домашняя вечеринка, или деловое мероприятие.
Читайте также: Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 весенних идей
Однако мы часто комбинируем деним с футболкой или блузкой. Вместе с тем эксперты портала Who What Wear призывают по-экспериментировать и не бояться необычных сочетаний.
Смотрите дальше подборку вариантов, как освежить наряд с джинсами.
С блузкой:
С красивой многослойностью:
С классическим жакетом:
С блузкой с вырезом на спине:
С леопардовым принтом, который сейчас в моде:
С интересной обувью:
С блузкой на одно плечо:
С смелым платьем:
С сияющей обувью:
С чулками:
С мюлями на каблуках:
С кожаным поясом:
С металликом: