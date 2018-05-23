22:04
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

С чем носить джинсы: 13 стильных и простых идей в фото

515 Читати новину українською
С чем носить джинсы
С чем носить джинсы / whowhatwear.co.uk

Джинсы стали незаменимым элементом гардероба – мы вытаскиваем их из шкафа, когда нет времени подумать, что одеть.

Джинсы – универсальные, поскольку подходят для любого события или домашняя вечеринка, или деловое мероприятие.

Читайте также: Как одеваться на работу в стиле Амаль Клуни: 10 весенних идей

Однако мы часто комбинируем деним с футболкой или блузкой. Вместе с тем эксперты портала Who What Wear призывают по-экспериментировать и не бояться необычных сочетаний.

Смотрите дальше подборку вариантов, как освежить наряд с джинсами.

С блузкой:

С красивой многослойностью:

С классическим жакетом:

С блузкой с вырезом на спине:

С леопардовым принтом, который сейчас в моде:

С интересной обувью:

С блузкой на одно плечо:

С смелым платьем:

С сияющей обувью:

С чулками:

С мюлями на каблуках:

С кожаным поясом:

С металликом:

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Що означає зміна риторики Тимошенко
сегодня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 275
Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
сегодня, 20:01 Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
Євгенія Мазур 110
Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
сегодня, 19:01 Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
Інна Жолобович 145
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1246
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 1146
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук