С чем носить пиджак летом: стильные идеи в фото
С приходом тепла мы традиционно перебираем гардероб, откладывая шубы и свитера в сторону. Но есть вещи, которые должны находиться в шкафу целый год – это джинсы, ботинки, а также структурированный пиджак.
Пиджаки не только подходят к любому сезону, они также являются универсальной одеждой и комбинируются с различными стилями.
Предлагаем посмотреть подборку фото, с чем можно носить пиджак летом.
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С летним платьем
С юбкой
С шортами
С комбинезоном
С поясом
Источник: 24 Канал
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