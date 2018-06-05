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С чем носить пиджак летом: стильные идеи в фото

64 Читати новину українською
С чем носить пиджак
С чем носить пиджак / 24 Канал

С приходом тепла мы традиционно перебираем гардероб, откладывая шубы и свитера в сторону. Но есть вещи, которые должны находиться в шкафу целый год – это джинсы, ботинки, а также структурированный пиджак.

Пиджаки не только подходят к любому сезону, они также являются универсальной одеждой и комбинируются с различными стилями.

Предлагаем посмотреть подборку фото, с чем можно носить пиджак летом.

Читайте также: Что обуть к летнему платью, кроме каблуков: варианты в фото

С летним платьем

С юбкой

С шортами

С комбинезоном

С поясом

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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