С экс-президента УЕФА Платини прокуратура сняла все обвинения, – Le Monde

С бывшего президента УЕФА Мишеля Платини прокуратура сняла все обвинения. Соответствующее письмо направила прокуратура Швейцарии адвокату Платини.

Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на письмо швейцарского прокурора Седрика Ремуна, которое было адресовано адвокату Платини Венсану Солари, сообщает Громадское.

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В сентябре 2015 года прокуратура открыла уголовное дело в отношении Платини и восьмого президента ФИФА Йозефа Блаттера. Основанием для расследования в отношении футбольных чиновников стала выплата Блаттером 2 миллионов швейцарских франков Платини "в качестве вознаграждения за работу специального советника в ФИФА в 1998-2002 годах".

Платини на фоне скандала в декабре 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на шестилетний срок. После апелляции суд сократил срок отстранения до четырех лет. В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост президента УЕФА.

Мишель Платини– французский футболист и тренер, спортивный функционер. Президент УЕФА (2007-2016), бывший член исполкома ФИФА. Чемпион Европы 1984. Сильнейший французский игрок XX века по версии издания "France Football". Входит в десятку лучших футболистов XX века по классификации IFFHS. До 2011 года был единственным игроком, получавшим "Золотой мяч" три года подряд.