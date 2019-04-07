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      С криками о любви к "Рашке" в Киеве избили режиссера "Вавилон'13"

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      Режиссер "Вавилон'13" Юрия Грузинова избили в Киеве
      Режиссер "Вавилон'13" Юрия Грузинова избили в Киеве / Facebook-страница Юрия Грузинова

      Неизвестные избили режиссера проекта "Вавилон'13" Юрия Грузинова в кафе в центре Киева. Инцидент вспыхнул из-за российской музыки.

      "Я люблю Рашку!" – с такими словами мне разбили лицо на Печерске. "Ждите следователей", ну и тому подобное. Кстати, огромный привет полицейскому с номером 24963", – сообщил сам режиссер.

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      Грузинов уточнил, что инцидент произошел в заведении "Брайтон Бич" в Печерском районе столицы. О том, что конфликт разгорелся из-за русской музыки, режиссер рассказал автору вебсайта "Документы" Елене Коркодым.

      "Сидим в кафе, играет русская музыка. Один трек, второй, третий, я положил рюкзак на стол, за которым мы сидели. Подошла официантка и в приказном тоне сообщила, что я должен убрать со стола рюкзак, поскольку это правило заведения. Я попросил показать, где это записано, мне сообщили, что это негласное правило!", – передала слова Грузинова Коркодым.

      В ответ режиссер пожаловался на российские песни, звучавшие в кафе.

      И здесь чувак как закричит: "Я люблю Рашку!". Я попытался спросить у него, за что конкретно? Пока я ставил вопрос, совсем другой муфлон со стороны врезал мне наотмашь и свалил!,
      – рассказал Грузинов.

      После этого режиссер обратился в больницу и ему наложили швы. Как будет реагировать на инцидент полиция – станет известно в понедельник, 8 апреля, добавил Грузинов.

      Что известно про Юрия Грузинова?
      Режиссер родом из России, представитель творческого объединения "Вавилон'13", которое снимало события Революции Достоинства в 2014 году. Грузинов снял первую смерть на Майдане. За цикл историко-документальных фильмов о Майдане получил Шевченковскую премию. Сейчас режиссер снимает на видео войну на Донбассе.

      Грузинов является соавтором фильма "Первая сотня" об огромных изменениях в Украине. Вместе с оператором Ярославом Пилунским оказался среди первых задержанных представителей Украины во время аннексии Крыма силами России. История освобождения кинематографистов получила резонанс.

      Свой первый совместный фильм о Революции Достоинства "вавилонивцы" назвали "Сильнее, чем оружие".

      Смотрите фильм "Вавилон'13" – "Сильнее, чем оружие":

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости языковый вопрос Евромайдан Украина – Россия Кино столкновения Новости Киева
      Источник: 24 канал
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