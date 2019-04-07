С криками о любви к "Рашке" в Киеве избили режиссера "Вавилон'13"

Неизвестные избили режиссера проекта "Вавилон'13" Юрия Грузинова в кафе в центре Киева. Инцидент вспыхнул из-за российской музыки.

"Я люблю Рашку!" – с такими словами мне разбили лицо на Печерске. "Ждите следователей", ну и тому подобное. Кстати, огромный привет полицейскому с номером 24963", – сообщил сам режиссер.

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Грузинов уточнил, что инцидент произошел в заведении "Брайтон Бич" в Печерском районе столицы. О том, что конфликт разгорелся из-за русской музыки, режиссер рассказал автору вебсайта "Документы" Елене Коркодым.

"Сидим в кафе, играет русская музыка. Один трек, второй, третий, я положил рюкзак на стол, за которым мы сидели. Подошла официантка и в приказном тоне сообщила, что я должен убрать со стола рюкзак, поскольку это правило заведения. Я попросил показать, где это записано, мне сообщили, что это негласное правило!", – передала слова Грузинова Коркодым.

В ответ режиссер пожаловался на российские песни, звучавшие в кафе.

И здесь чувак как закричит: "Я люблю Рашку!". Я попытался спросить у него, за что конкретно? Пока я ставил вопрос, совсем другой муфлон со стороны врезал мне наотмашь и свалил!,

– рассказал Грузинов.

После этого режиссер обратился в больницу и ему наложили швы. Как будет реагировать на инцидент полиция – станет известно в понедельник, 8 апреля, добавил Грузинов.

Что известно про Юрия Грузинова?

Режиссер родом из России, представитель творческого объединения "Вавилон'13", которое снимало события Революции Достоинства в 2014 году. Грузинов снял первую смерть на Майдане. За цикл историко-документальных фильмов о Майдане получил Шевченковскую премию. Сейчас режиссер снимает на видео войну на Донбассе.



Грузинов является соавтором фильма "Первая сотня" об огромных изменениях в Украине. Вместе с оператором Ярославом Пилунским оказался среди первых задержанных представителей Украины во время аннексии Крыма силами России. История освобождения кинематографистов получила резонанс.



Свой первый совместный фильм о Революции Достоинства "вавилонивцы" назвали "Сильнее, чем оружие".

Смотрите фильм "Вавилон'13" – "Сильнее, чем оружие":