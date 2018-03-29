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С первой встречи я знал, что женюсь на нем, – Рики Мартин рассказал о своих отношениях

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Рики Мартин рассказал о первой встрече с мужем
Рики Мартин рассказал о первой встрече с мужем

Один из самых популярных латиноамериканских певцов Рики Мартин откровенно рассказал о своих отношениях с мужем. Поп-исполнитель чувственно описал свои чувства, когда впервые встретился с шведским художником Джваном Йосифом.

Об этом знаменитость рассказал в интервью журналу Attitude.

Как известно, в январе Рики Мартин официально женился на Джване Йосифе. Отношения с художником артист скрывал, а теперь решил рассказать о своих чувствах всему миру.

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46-летний Рики Мартин сначала просто общался со шведским художником, рассказывал о своих трудностях. Только потом они встретились, что стало знаковым событием для певца.

Я написал ему, и мы общались так полгода, просто отправляя сообщения о жизни и разных проблемах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Но когда я впервые увидел его – перестал дышать. Во время первой встречи я сказал: "Я женюсь на этом парне". И, пожалуй, он подумал так же, только сказал мне об этом чуть позже,
– поделился Рики Мартин.

Также певец объяснил, почему он скрывал свою нетрадиционную ориентацию. По его словам, он боялся открыть правду всему миру, поскольку это не только могло навредить его популярности, но и вызвать осуждение общества.

"Я полностью отдавал себя карьере. Я не открывался для новых отношений. Просто не хотел, чтобы люди знали о моей ориентации. Я боялся, что они узнают все обо мне, узнают о моей природе. Я потратил много энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию", – признался Рики Мартин.

Кто такой Рики Мартин?
Это популярный пуэрториканский певец, который за свое творчество получил несколько премий Грэмми. За свою карьеру Рики Мартин выпустил 8 студийных альбомов, тираж которых достигает 65 миллионов экземпляров.

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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