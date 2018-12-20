С титушками, полицией и толкотней: как в Ирпене генплан города поменяли за рекордные 7 минут

Депутаты Ирпенского городского совета 19 декабря за считанные минуты проголосовали за генеральный план города, который увеличивает разрешенные под высотную застройку земли в несколько раз.

Само голосование заняло не более 7 минут.

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В 9:23 утра исполняющая обязанности городского головы Ирпеня Анастасия Попсуй, которую называют ставленицею экс-мэра города Владимира Карплюка, открыла сессию горсовета. А уже в 9:30 29 из 36 депутатов проголосовали без обсуждения за обновленный генплан города. В 9:38 и.о. мэра закрыла заседание.



Депутаты Ирпеня за 7 минут утвердили генплан города

Текст пояснительной записки к генеральному плану и окончательный чертеж карты так и не были обнародованы.

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Еще задолго до начала заседания зал был полностью заполнен людьми, среди них было немало молодых людей спортивного телосложения, представителей так называемой муниципальной стражи и правоохранителей, пишет "Украина молодая".

Местный сайт "Громада Приірпіння" отмечает, что "места в зале были заняты работниками совета и людьми застройщиков", а местных жителей, которые выступают против внесения изменений в генплан, в зал заседаний не пускали "титушки".

Горсовет Ирпеня с титушками и муниципальной стражей в зале голосовал за генплан: смотрите видео

Местная активистка и журналистка Михайлина Скорик публиковала фото и видео с места события. По ее словам, подозрительные парни под горсоветом в Ирпене начали собираться еще в 7 утра, а впоследствии на заседание не хотели пропускать нардепов.

Она отметила, что против нового генплана Ирпеня местные жители подали более 2000 протестов и несколько исков в суд.

Горсовет Ирпеня с титушками и полицией утвердил генплан: смотрите полное видео

Жители города областного значения за 8 км от Киева требуют прекратить уничтожать леса вокруг Ирпеня и запретить высотную застройку в кварталах, определенных для индивидуальной застройки. Новым генпланом хотят легализовать именно такие высотки, которые на протяжении последних нескольких лет массово строили в городе.