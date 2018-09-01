С вокзалов в Харькове и Изюме эвакуировали 550 человек: полиция искала взрывчатку
Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в помещениях вокзалов в Харькове и Изюме поступило в полицию 1 сентября около 11:30.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
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По адресам выезжали следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления. Эксперты осмотрели 2 349 квадратных метров помещений, 3 500 квадратных метров территории, эвакуировали 550 граждан,
– говорится в сообщении правоохранителей.
В полиции отмечают, что никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
Сейчас принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Источник: 24 канал
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