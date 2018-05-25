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Садиться или нет: насколько опасны унитазы в общественных уборных

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Унитазы в общественных туалетах
Унитазы в общественных туалетах / Фото из открытых источников

Медики рассказали, опасно ли садиться на ободок унитаза в общественных туалетах, а также развенчали ряд распространенных представлений об уборной.

Миф 1. Можно подцепить опасную инфекцию

В общественных туалетах много вредных бактерий. В воздухе и на твердых поверхностях может быть как кишечная палочка, сальмонелла, колиморфни бактерии, так и ротавирусы и прочее, передает Lifehacker.

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Однако, по словам медиков, шансы подцепить болезнь в туалете примерно такие же, как на пляже, в сауне или общественном транспорте.

Миф 2. Сев на ободок унитаза, можно подцепить венерические болезни

Многие считают, что из-за контакта с сиденьем унитаза можно получить венерические болезни, герпес и кондилому.

Но не стоит забывать, что большинством венерических болезней можно заразиться только через кровь или половой контакт. Но если на теле нет порезов, а сиденье унитаза сухое – вероятность почти нулевая.

via GIPHY

А вот вероятность заразиться кожными или кишечными инфекциями от сиденья немного выше. Но специалисты утверждают, даже если вы случайно сядете в чужую мочу – концентрация в ней бактерий достаточно низка.

Самые опасные места в туалете. Больше всего бактерии скапливаются на кнопке слива, ручке кабинок, входных дверях и смесителях, сушилках для рук и туалетной бумаге.

Миф 3. Если застелить ободок унитаза туалета – это спасет от инфекций

Если застилать бумагой сиденье унитаза это не спасет от бактерий. Потому что посетители часто отрывают от рулона кусок, придерживая грязными руками всю бумагу. А если он висит, не прикрытый крышечкой, то становится крупнейшим источником бактерий во всем туалете.

via GIPHY

Как избежать опасностей в туалете

Необходимо мыть руки с мылом до и после посещения туалета. Также стоит с собой иметь антибактериальные салфетки – если мыла не будет.

Если сиденье унитаза мокрое – протрите его бумагой, когда оно будет сухое – антибактериальными салфетками.

По возможности носите с собой свою туалетную бумагу. Кроме того, стоит нажимать на кнопку слива, использовав салфетку.

Также не пользуйтесь сушилкой для рук, лучше вытрите их бумажным полотенцем.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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