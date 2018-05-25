Садиться или нет: насколько опасны унитазы в общественных уборных

Медики рассказали, опасно ли садиться на ободок унитаза в общественных туалетах, а также развенчали ряд распространенных представлений об уборной.

Миф 1. Можно подцепить опасную инфекцию

В общественных туалетах много вредных бактерий. В воздухе и на твердых поверхностях может быть как кишечная палочка, сальмонелла, колиморфни бактерии, так и ротавирусы и прочее, передает Lifehacker.

Читайте также: 6 инфекций, которые можно подхватить в парикмахерской

Однако, по словам медиков, шансы подцепить болезнь в туалете примерно такие же, как на пляже, в сауне или общественном транспорте.

Миф 2. Сев на ободок унитаза, можно подцепить венерические болезни

Многие считают, что из-за контакта с сиденьем унитаза можно получить венерические болезни, герпес и кондилому.



Но не стоит забывать, что большинством венерических болезней можно заразиться только через кровь или половой контакт. Но если на теле нет порезов, а сиденье унитаза сухое – вероятность почти нулевая.

А вот вероятность заразиться кожными или кишечными инфекциями от сиденья немного выше. Но специалисты утверждают, даже если вы случайно сядете в чужую мочу – концентрация в ней бактерий достаточно низка.



Самые опасные места в туалете. Больше всего бактерии скапливаются на кнопке слива, ручке кабинок, входных дверях и смесителях, сушилках для рук и туалетной бумаге.

Миф 3. Если застелить ободок унитаза туалета – это спасет от инфекций

Если застилать бумагой сиденье унитаза – это не спасет от бактерий. Потому что посетители часто отрывают от рулона кусок, придерживая грязными руками всю бумагу. А если он висит, не прикрытый крышечкой, то становится крупнейшим источником бактерий во всем туалете.

Как избежать опасностей в туалете

Необходимо мыть руки с мылом до и после посещения туалета. Также стоит с собой иметь антибактериальные салфетки – если мыла не будет.



Если сиденье унитаза мокрое – протрите его бумагой, когда оно будет сухое – антибактериальными салфетками.



По возможности носите с собой свою туалетную бумагу. Кроме того, стоит нажимать на кнопку слива, использовав салфетку.



Также не пользуйтесь сушилкой для рук, лучше вытрите их бумажным полотенцем.