Садовый объяснил, какова сейчас ситуация с мусором в Львове
Городской глава Львова Андрей Садовый прокомментировал новые случаи несанкционированного выброса мусора, который называют "львовским".
Об этом он написал в своем Facebook 18 июня.
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"В прошлом году в результате мусорной блокады общину Львова заставили пойти на выполнение ультиматума государственных органов власти", – напомнил мэр Львова.
Он объяснил, в чем заключалась эта сделка.
Город Львов выплачивает около 1 миллиона гривен ежедневно(!) областной государственной администрации на протяжении двух лет, а ОГА, в свою очередь, снимает блокаду с города и до июля 2019 года гарантирует вывоз твердых бытовых отходов со Львова и их законную(!) утилизацию,
– уточнил городской голова.
Садовый добавил, что Львов привлек 35 миллионов евро средств европейских финансовых и экологических институтов и уже в этом году начинает строительство первого в Украине завода по глубинной переработке ТБО.
"Я призываю правоохранительные органы очень тщательно изучать факты несанкционированного сброса мусора. Не исключаю, что кто-то вынул из ящика старый грязный метод политической дискредитации", – подытожил Андрей Садовый.
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