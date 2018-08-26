Самая модная детская стрижка: 7-летняя дочь Виктории Бекхэм сменила образ

7-летняя дочь звездных родителей Дэвида и Виктории Бекхэмов Харпер не остается в стороне модных тенденций.

Так девочка кардинально изменила прическу на короткое каре, чем покорила поклонников звездной семьи. Новые фото Харпер опубликовала Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram.

Читайте также: 7-летняя дочь Виктории Бекхэм надела босоножки на каблуках: фотофакт

Ранее у Харпер были длинные волосы, которые ей часто заплетали в косы. На фото девочка позирует со стильной стрижкой "боб" в "жокейском" костюме. Дочь Виктории стильно выглядит в узких черных брюках, высоких резиновых сапогах и белой блузе с вышивкой на рукавах.



Харпер Бекхэм / Instagram



Харпер Бекхэм / Instagram



Харпер и Девид Бекхэм / Instagram

Кроме того, поклонники подчеркнули, что новый образ Харпер очень похож на стрижку, которая когда-то Викторию Бекхэм сделала иконой стиля.