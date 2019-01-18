Самая опасная гонка в мире – Дакар завершилась: стали известны имена победителей

В Южной Америке завершилось одно из самых опасных ралли в мире – Дакар. После 10-го этапа стали известны все победители.

Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия финишировал на 12-й позиции на 10-м этапе, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы отпраздновать победу в ралли-марафоне.

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Это первая победа для внедорожников Toyota в истории Дакара. Компанию на подиуме Аль-Аттия составили Нани Рома и Себастьян Леб.

Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) +46.42

3. Себастьян Леб (Peugeot) +1: 54.18

Nasser Al-Attiyah, Prince of the Desert, made his victorious arrival to claim his 3rd Dakar ️️@AlAttiyahN Príncipe del Desierto, hizo su triunfante llegada para llevarse su 3er Dakar ️️#Dakar2019 pic.twitter.com/Mwp09lmosR — DAKAR RALLY (@dakar) 17 січня 2019 р.

Экипаж "Ивеко" во главе с Тоном ван Генугтеном одержал победу на 10-м этапе в классе грузовиков. Второе место занял Алеш Лопрайс, тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников. Выиграл же ралли-марафон россиянин Эдуард Николаев.

Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

1. Эдуард Николаев ( "КАМАЗ-мастер") - 41: 01.35

2. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +25.36

3. Жерар де Рой ("Ивеко") +1: 34.44

Аргентинец Николас Кавильяссо на Yamaha одержал победу в финальном, 10-м этапе Дакара-2019 и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.

Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

1. Николас Кавильяссо (Yamaha) - 43:01:54

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) + 1:55:37

3. Густаво Гальего (Yamaha) + 2:11:48

Бразилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на 10-м этапе ралли Дакар в зачете квадроциклов. В общем зачете победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, второе место в генеральной классификации осталось за Жераром Фаррес Гуэль, третьим стал Рейналдо Маркес Варела.

Мотовездеходы. Общий зачет

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - 1: 02.35

3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - 1: 05.19

Австралийский гонщик Тоби Прайс стал лучшим на 10-м этапе ралли "Дакар" в классе мотоциклов. Он и одержал победу в генеральной классификации. Компанию на подиуме ему составили Маттиас Валькнер и Пабло Кинтанилья, причем чилиец в ходе этапа столкнулся с проблемами, из-за чего потерял второе место в общем зачете.

Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет

1. Тоби Прайс (KTM)

2. Маттиас Валькнер (KTM) +9.13

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20.46

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