Самая опасная гонка в мире – Дакар завершилась: стали известны имена победителей
В Южной Америке завершилось одно из самых опасных ралли в мире – Дакар. После 10-го этапа стали известны все победители.
Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия финишировал на 12-й позиции на 10-м этапе, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы отпраздновать победу в ралли-марафоне.
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Это первая победа для внедорожников Toyota в истории Дакара. Компанию на подиуме Аль-Аттия составили Нани Рома и Себастьян Леб.
Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) +46.42
3. Себастьян Леб (Peugeot) +1: 54.18
Экипаж "Ивеко" во главе с Тоном ван Генугтеном одержал победу на 10-м этапе в классе грузовиков. Второе место занял Алеш Лопрайс, тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников. Выиграл же ралли-марафон россиянин Эдуард Николаев.
Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет
1. Эдуард Николаев ( "КАМАЗ-мастер") - 41: 01.35
2. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +25.36
3. Жерар де Рой ("Ивеко") +1: 34.44
Аргентинец Николас Кавильяссо на Yamaha одержал победу в финальном, 10-м этапе Дакара-2019 и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.
Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет
1. Николас Кавильяссо (Yamaha) - 43:01:54
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) + 1:55:37
3. Густаво Гальего (Yamaha) + 2:11:48
Бразилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на 10-м этапе ралли Дакар в зачете квадроциклов. В общем зачете победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, второе место в генеральной классификации осталось за Жераром Фаррес Гуэль, третьим стал Рейналдо Маркес Варела.
Мотовездеходы. Общий зачет
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - 1: 02.35
3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - 1: 05.19
Австралийский гонщик Тоби Прайс стал лучшим на 10-м этапе ралли "Дакар" в классе мотоциклов. Он и одержал победу в генеральной классификации. Компанию на подиуме ему составили Маттиас Валькнер и Пабло Кинтанилья, причем чилиец в ходе этапа столкнулся с проблемами, из-за чего потерял второе место в общем зачете.
Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет
1. Тоби Прайс (KTM)
2. Маттиас Валькнер (KTM) +9.13
3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20.46