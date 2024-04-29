Важнейшее событие саммита НАТО в Вашингтоне: какое соглашение может подписать Украина

В Вашингтоне 9 – 11 июля состоится юбилейный 75-й саммит лидеров стран НАТО. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг во время визита в Киев 29 апреля пригласил Владимира Зеленского на саммит, но отметил, что Украине не следует ждать предложение о вступлении в Североатлантический альянс.

Пока Украина не присоединится к НАТО, нужно в дальнейшем продолжать подписание соглашений по безопасности. Об этом 24 Каналу сказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что сейчас важно работать над заключением соглашения с Соединенными Штатами Америки.

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Самое главное событие нынешнего саммита НАТО

Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 апреля анонсировал двустороннее соглашение по безопасности с США. Президент рассказал, что сейчас активно идет работа и по ожиданиям, по крайней мере украинской стороны, это соглашение должно быть самым сильным документом из тех, которые были уже подписаны с другими государствами.

в Вильнюсе 11 – 12 июля 2023 года состоялся саммит G7. На нем президенты Европейского совета, Еврокомиссии и представители государств "Группы семи" согласовали инициативу "Совместной декларации о поддержке Украины". Каждая будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

Вероятно, подписания двустороннего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами станет главным событием нынешнего саммита НАТО в Вашингтоне.

То, что Конгресс Соединенных Штатов Америки и президент Джозеф Байден приняли пакет помощи для нашего государства создало окно возможностей в контексте подписания двустороннего соглашения. Ведь то, что Конгресс долгое время не выделял нашей стране помощь и законодательная инициатива долго находилась на рассмотрении, делало невозможным подписание между Киевом и Вашингтоном соглашения по безопасности,

– отметил Желиховский.

По его мнению, на саммите Альянса может быть это мероприятие увековечено. Возможно, это даже состоится в торжественном формате.

Двустороннее соглашение – это был бы важный сигнал для наших партнеров, что Украина является надежным и более тесным союзником США и НАТО в целом. Также это сигнал для России, что Запад с Украиной, свободный мир поддерживает наше государство и будет бороться против российской агрессии до конца.

Надеемся на это, но я вижу, что могут быть еще какие-то другие позитивные сигналы или заявления на полях саммита в Вашингтоне,

– сказал кандидат политических наук.

По его словам, надо пристально следить за ходом событий, ведь от этого также может зависеть дальнейшее наше сотрудничество с НАТО, а затем полноправное членство.

Соглашения по безопасности Украины