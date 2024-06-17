Россия признала, что Украина сбила ее самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Следственный комитет России 17 июня признал, что Украина сбила один из самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Страна-агрессор также объявила подозрение одному из украинских полковников.

Об этом сообщают российские СМИ, Сбитие одного из самолетов А-50 произошло 23 февраля 2024 года, передает 24 Канал.

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Россия признала потерю А-50 из-за действий Украины

Российское следствие подтвердило, что самолет А-50 не был оборудован для ведения боевых действий, не был вооружен и выполнял полет в воздушном пространстве Российской Федерации. В частности, по данным врага, самолет 23 февраля 2024 года патрулировал российское небо.

Следственный комитет страны-агрессора также избрал "меру пресечения" украинскому полковнику Николаю Дзяману, которого обвиняют в якобы приказе уничтожить российский самолет А-50. Следственный комитет России утверждает, что "незаконный приказ" Дзямана якобы привел к трагической гибели 10 членов экипажа.

В конце концов Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и заочно предъявил Николаю Дзяману "обвинение в совершении террористического акта" и объявил в федеральный розыск.

Что известно о сбивании самолета А-50

На так называемый День защитника отечества, который страна-агрессор отмечает 23 февраля, стало известно, что наши военные уничтожили над Азовским морем самолет ДРЛО А-50У. Эта операция была совместной для Воздушных сил ВСУ и ГУР МО.

ГУР МО сообщило, что "резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск". То есть почти в 200 километрах от границы нашего государства. Источники в Главном управлении разведки написала, что этот самолет могли сбить из советского ЗРК С-200.

Стоит отметить, что это не первое сбивание российского самолета А-50, которое совершили наши военные. Первый российский самолет ДРЛО типа А-50 был уничтожен 14 января 2024 года над акваторией Азовского моря.

Кроме того, заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанна Клементе сообщила, что первый А-50 украинские военные могли сбить из американского ЗРК Patriot.