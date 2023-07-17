Из-за падения Су-25 погиб российский командир штурмовой эскадрильи

Стала известна личность пилота Су-25, разбившегося в Краснодарском крае. Оказалось, он командир штурмовой эскадрильи.

Пилотом, погибшим в Ейске после падения Су-25, оказался 27-летний старший лейтенант, командир штурмовой эскадрильи Тимур Х. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о гибели оккупанта

Днем 17 июля стало известно, что в Краснодарском крае в Ейске упал российский штурмовик Су-25. Он выполнял учебный полет над акваторией Азовского моря.

По предварительной информации, самолет шел на посадку, и в нескольких километрах от берега у штурмовика отказали двигатели. В сети активно распространяли видео падения самолета.

Пилоту удалось катапультироваться, однако, падая о воду, он сломал обе ноги. Также он запутался в парашюте и наглотался воды.

Когда спасатели вытащили его из воды, он был без сознания. Его доставили на скорой в больницу, где он умер. Ну что ж, еще один российский военный самоликвидировался.

Потери российской авиации в войне с Украиной

Су-25 Созданный в 70-х годах в СССР для поддержки наземных войск. Первый полет самолета состоялся в 1975 году. Впоследствии самолет прошел много модификаций и применялся во многих конфликтах, включая Афганистан, Чечню и Ирак. Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран, включая Украину.

Потери российской авиации в войне с Украиной

Отметим, что по состоянию на 17 июля российская армия потеряла 310 вертолетов и 315 самолетов. И это только те, к которым "приложили руку" украинские военные. Ведь раз в 1 – 2 месяца в России регулярно падают самолеты или вертолеты.

Последний подобный случай был 24 июня вблизи поселка Кантемировка – тогда упал российский самолет АН-24. Предварительно его сбили вагнеровцы.

Только месяцем ранее, 13 мая в России разбились 3 авиасуда: 2 вертолета и один истребитель Су-34. А 26 апреля в Мурманской области, в районе поселка Рыж-Губа, упал российский самолет МиГ-31. И это далековато не весь перечень.

Также Россия уже не в первый раз теряет самолет Су-25. 23 февраля 2023 г. их Су-25 упал в Валуйском городском округе Белгородской области после выполнения боевого задания. Пилот погиб из-за технической неисправности.