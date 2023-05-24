Речь идет не об очень большом сроке, – Ермак о поставках самолетов F-16

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался по поводу сроков поставки западных истребителей F-16 нашим Вооруженным Силам. По его мнению, это может произойти уже в течение нескольких месяцев.

В настоящее время украинская сторона пытается ускорить процесс получения истребителей F-16. Об этом Андрей Ермак рассказал в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Когда Украина сможет получить западные истребители

Ермак отметил, что сроки поставки самолетов зависят от многих факторов. Несмотря на это, он верит, что этот процесс наши союзники не будут затягивать.

Я очень надеюсь, что говорится не об очень большом сроке, а о месяцах,

– заверил Ермак.

Он также подчеркнул, что украинские власти сделают все необходимые шаги достаточно быстро. По его словам, тренировка наших пилотов на F-16 может начаться уже "в ближайшие недели или на днях".

Какие страны первыми доставят F-16 в Украину

Ермак пояснил, что в первую очередь западные истребители F-16 предоставят наши союзники, которые уже заявили о готовности их поставлять, в частности Британия и Нидерланды. Позже к этому перечню смогут присоединиться и Соединенные Штаты.

Что известно о передаче Украине самолетов F-16

Советник министра обороны Юрий Сак отметил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16 По его словам, в настоящее время страна до середины 2024 года будет использовать 24 своих истребителя F-16. А затем они будут доступны для другого назначения, в частности, для продажи.

Также у Нидерландов есть еще 18 единиц F-16, которые они больше не используют в боевых действиях. И они могут быть переданы в другое место назначения.

В то же время министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что тренировки украинских пилотов могут начаться в июле 2023 года.

Кроме этого, президент США Джо Байден на саммите "Большой семерки" 19 мая объявил о плане обучения украинских пилотов на американских многоцелевых истребителях четвёртого поколения F-16. Он добавил, что обучение начнется в ближайшие недели.