Российские Ту-95МС на "Оленьи" готовы к ракетной атаке: в сети показали фото

На военном аэродроме "Оленья", что в Мурманской области, находятся по меньшей мере две "тушки" снаряженные ракетами. Именно они будут участвовать в следующем ударе по Украине.

Как сообщает мониторинговый канал, 10 июня утром "тушки" с аэродрома "Оленья" осуществляли тренировки. Видео с учений опубликовало министерство обороны России.

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На авиабазе "Оленья" стоят заряженные самолеты

Так, на этом видео засветились два Ту-95МС. Один из них снаряжен одной ракетой Х-101, а другой – двумя такими же крылатыми ракетами.

Российские "тушки" на "Оленья" / Фото t.me/the_first_online

Источник предполагает, что это, вероятно, те самые два из трех Ту-95МС, которые осуществляли зарядку на авиабазе "Энгельс-2" ночью 8 июня. Снарядившись ракетами, самолеты передислоцировались на авиабазу "Оленья".

В следующей ракетной атаке именно эти бомбардировщики Ту-95МС будут делать пуски.

Общее количество бортов на "Оленье" и "Энгельсе-2" по состоянию на 10 июня составляет 15 единиц: на "Оленье" находятся 9 Ту-95МС, а на "Энгельсе-2" – 6 Ту-95МС.

Кроме того, на видео также заметно 2 борта Ту-22М3, которые снаряжены 2 крылатыми ракетами Х-22. Зарядка их ракетами происходила на авиабазе "Шайковка" 2 мая.

Массированная атака на Украину: что известно

В ночь на 7 июня Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

В тот день враг запустил по Украине 5 крылатых ракет и 53 "Шахеда".

Силы ПВО смогли сбить все ракеты. Их противник выпускал из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Саратовской области. Самолеты, которые участвовали в атаке, размещались на авиабазе "Оленья".

Также украинские оборонцы сбили 48 "Шахедов", которые летели из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска и Чауда.

Силы ПВО работали в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.