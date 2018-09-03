"Сампдория" нанесла первое поражение "Наполи", победив со счетом 3:0

"Сампдория" красиво разгромила "Наполи". Первое поражение команде Анчелотти генуэзцы нанесли в третьем туре чемпионата Италии. А настоящим украшением триумфа и вполне вероятно всего тура стал гол Фабио Квальяреллы.

Опытный нападающий просто таки невероятным ударом пяткой отправил мяч под дальнюю штангу ворот оспин.

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После такого "Наполи" уже не смог вернуться в игру. А начал избиение партенопейцев Дефрель, который эффектным ударом завершил образцовую контратаку "Сампдории". На тридцать второй минуте все тот же Дефрель оформил дубль.

В итоге генуэзцы набирают первые три очка в чемпионате после красивой победы над одним из претендентов на Скудетто.

Видео матча "Сампдория" – "Наполи"