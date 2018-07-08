Самые дешевые люди в мире: знаменитый дизайнер публично оскорбил семью Кардашян

Известный итальянский дизайнер Стефано Габбана уже не первый месяц резко высказывается в адрес звезд шоу-бизнеса. На этот раз он добрался до клана Кардашян, которую публично оскорбил в соцсети.

Об этом сообщается на Harper Bazaar.

Курьезный случай произошел несколько дней назад, когда под одним из постов о семье Кардашян в Instagram он оставил оскорбительный комментарий: "Самые дешевые люди в мире".

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Жесткий комментарий Стефано Габбана

Такое решение раскритиковать клан Кардашян фанатам показалось довольно странным, поскольку семейство часто носит бренд его одежды Dolce & Gabbana и имеет хорошие отношения со всеми членами семьи. Даже на днях одна из старших сестер Кардашян, Кортни, опубликовала с Доменико Дольче (партнером Стефано) общую фотографию.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 4 Лип 2018 р. о 2:19 PDT

Напомним, что соучредитель модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана жестко раскритиковал образ супермодели Кейт Мосс, а после нее впоследствии и задел чувства Селены Гомес, назвав под коллажем ее фотографий "уродливой".