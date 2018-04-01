Самые сексуальные фото Эмили Ратаковски: на пляже, в спальне и в журнале для взрослых (18+)
Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски – сейчас одна из самых популярных звезд в соцсетях. Ее фотографии в Instagram и Facebook собирают миллионы лайков и тысячи репостов.
Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые яркие и оригинальные фотогалереи Эмили Ратаковски.
Подборка эпатажных фото, большинству из которых необходимо ставить маркировку +18. Очень сексуально – но без перебора.
Модель позирует перед камерой в красном топе и спортивных штанах, стоя на кровати. Ратаковски спрятала руки в карманы, добавив стильности снимку. Звезда накрутила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза ... Очень красиво!
Кстати, демонстрация пресса – одна из самых любимых тем для Эмили. Вспомним, например, эту шикарную фотогалерею
Эмили Ратаковски
Топ-модель выглядит, как всегда, обольстительно. Причем одной из фотографий особую пикантность добавила присутствие мужа Эмили - продюсера и актера Себастьяна Бир-Макларда. Это именно он наносит спрей на ягодицы актрисы. А она стоит перед ним в трусиках, игриво выгнув спину.
Впрочем, засветилась Ратаковски с мужем и на целомудренных снимках.
Эти фото были сделаны на вечеринке после оскаровской церемонии награждения. Оригинальное платье Эмили очень эффектно подчеркнула ее пышные формы.
Но, конечно, эффектные фотографии Ратаковски - где, одежда ей вообще "не мешает".
Эмили обнажилась для глянца (18+)
Обольстительная звезда снялась для журнала Vanity Fair Spain. На обложке она позировала топлес с камерой в руках, а в фотосессии полностью обнажилась.
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