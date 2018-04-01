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Самые сексуальные фото Эмили Ратаковски: на пляже, в спальне и в журнале для взрослых (18+)

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Passionwomen

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски – сейчас одна из самых популярных звезд в соцсетях. Ее фотографии в Instagram и Facebook собирают миллионы лайков и тысячи репостов.

Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые яркие и оригинальные фотогалереи Эмили Ратаковски.

Топ-10 фото с Instagram (18+)

Подборка эпатажных фото, большинству из которых необходимо ставить маркировку +18. Очень сексуально – но без перебора.

Идеальный пресс Эмили

Модель позирует перед камерой в красном топе и спортивных штанах, стоя на кровати. Ратаковски спрятала руки в карманы, добавив стильности снимку. Звезда накрутила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза ... Очень красиво!

Кстати, демонстрация пресса – одна из самых любимых тем для Эмили. Вспомним, например, эту шикарную фотогалерею

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски

Пикантные фото Ратаковски

Топ-модель выглядит, как всегда, обольстительно. Причем одной из фотографий особую пикантность добавила присутствие мужа Эмили - продюсера и актера Себастьяна Бир-Макларда. Это именно он наносит спрей на ягодицы актрисы. А она стоит перед ним в трусиках, игриво выгнув спину.

Впрочем, засветилась Ратаковски с мужем и на целомудренных снимках.

Ратаковски на Оскар-2018

Эти фото были сделаны на вечеринке после оскаровской церемонии награждения. Оригинальное платье Эмили очень эффектно подчеркнула ее пышные формы.

Но, конечно, эффектные фотографии Ратаковски - где, одежда ей вообще "не мешает".

Эмили обнажилась для глянца (18+)

Обольстительная звезда снялась для журнала Vanity Fair Spain. На обложке она позировала топлес с камерой в руках, а в фотосессии полностью обнажилась.

Смотрите также: Ратаковски засветила грудь в рекламе купальников: соблазнительные фото

Теги: LifeStyle Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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