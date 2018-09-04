Самые сексуальные женщины лета по версии журнала Maxim: фото 18+
Американский мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых горячих женщин лета 2018.
В Топ-20 попали самые сексуальные, по мнению редакции глянца, женщины. Среди них: голливудская актриса Сальма Хайек, бразильская модель Алессандра Амбросио, самая горячая женщина 2018 года по версии Maxim Кейт Аптон, американская модель plus size Эшли Грэм и другие.
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"Наслаждайтесь 20 горячими кадрами женщин, благодаря которым жаркое лето длится круглый год. Спасибо за то, что вы есть!" – написала редакция журнала.
Алексис Рен:
Кейт Аптон:
Алессандра Амбросио:
Элизабет Херли:
Эмили Сиарс:
Сара Андервуд:
Кара Дель Торо:
Жозефин Скривер:
Эбигейл Речфорд:
Эшли Грэм:
Ариэль Винтер:
Лили Олдридж:
Сальма Хайек:
Жсмин Тукес:
Линдси Пэлас:
Искра Лоуренс:
Деми Лавато:
Хейли Болдуин:
Джиджи Хадид:
Холли Берри: