Самые сексуальные женщины лета по версии журнала Maxim: фото 18+

Американский мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых горячих женщин лета 2018.

В Топ-20 попали самые сексуальные, по мнению редакции глянца, женщины. Среди них: голливудская актриса Сальма Хайек, бразильская модель Алессандра Амбросио, самая горячая женщина 2018 года по версии Maxim Кейт Аптон, американская модель plus size Эшли Грэм и другие.

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"Наслаждайтесь 20 горячими кадрами женщин, благодаря которым жаркое лето длится круглый год. Спасибо за то, что вы есть!" – написала редакция журнала.

Алексис Рен:

Допис, поширений Alexis Ren (@alexisren) 11 Лип 2018 р. о 11:00 PDT

Кейт Аптон:

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 25 Лип 2018 р. о 4:36 PDT

Алессандра Амбросио:

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Сер 2018 р. о 4:34 PDT

Элизабет Херли:

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 29 Чер 2018 р. о 9:56 PDT

Эмили Сиарс:

Допис, поширений Emily Sears (@emilysears) 28 Лип 2018 р. о 5:50 PDT

Сара Андервуд:

Допис, поширений Sara Underwood (@saraunderwood) 28 Сер 2018 р. о 9:55 PDT

Кара Дель Торо:

Допис, поширений Kara Del Toro (@karajewelll) 1 Сер 2018 р. о 8:41 PDT

Жозефин Скривер:

Допис, поширений Josephine Skriver (@josephineskriver) 16 Сер 2018 р. о 7:38 PDT

Эбигейл Речфорд:

Допис, поширений ️ A R ️ (@abigailratchford) 11 Лип 2018 р. о 7:49 PDT

Эшли Грэм:

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 17 Лип 2018 р. о 9:06 PDT

Ариэль Винтер:

Допис, поширений ARIEL WINTER (@arielwinter) 29 Сер 2018 р. о 4:37 PDT

Лили Олдридж:

Допис, поширений Lily Aldridge (@lilyaldridge) 2 Сер 2018 р. о 12:44 PDT

Сальма Хайек:

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 8 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Жсмин Тукес:

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes) 23 Бер 2018 р. о 12:45 PDT

Линдси Пэлас:

Допис, поширений lindsey (@lindseypelas) 23 Чер 2018 р. о 2:18 PDT

Искра Лоуренс:

Допис, поширений i s k r a (@iskra) 8 Сер 2018 р. о 8:52 PDT

Деми Лавато:

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 21 Кві 2018 р. о 7:02 PDT

Хейли Болдуин:

Допис, поширений Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 18 Лют 2018 р. о 6:56 PST

Джиджи Хадид:

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 24 Чер 2018 р. о 9:31 PDT

Холли Берри: