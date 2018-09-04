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Самые сексуальные женщины лета по версии журнала Maxim: фото 18+

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Самые сексуальные женщины лета
Самые сексуальные женщины лета / Фото из открытых источников

Американский мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых горячих женщин лета 2018.

В Топ-20 попали самые сексуальные, по мнению редакции глянца, женщины. Среди них: голливудская актриса Сальма Хайек, бразильская модель Алессандра Амбросио, самая горячая женщина 2018 года по версии Maxim Кейт Аптон, американская модель plus size Эшли Грэм и другие.

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"Наслаждайтесь 20 горячими кадрами женщин, благодаря которым жаркое лето длится круглый год. Спасибо за то, что вы есть!" – написала редакция журнала.

Алексис Рен:

 

Допис, поширений Alexis Ren (@alexisren)

Кейт Аптон:

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

Алессандра Амбросио:

Элизабет Херли:

Эмили Сиарс:

Сара Андервуд:

Кара Дель Торо:

Жозефин Скривер:

Эбигейл Речфорд:

Эшли Грэм:

Ариэль Винтер:

Лили Олдридж:

Сальма Хайек:

Жсмин Тукес:

Линдси Пэлас:

 

Допис, поширений lindsey (@lindseypelas)

Искра Лоуренс:

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Деми Лавато:

 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

Хейли Болдуин:

Джиджи Хадид:

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Холли Берри:

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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