Самые убийственные заболевания в мире: ТОП-5 мифов о болезнях сердца

Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает оставаться самой распространенной в мире. Но стоит знать только правдивую информацию об этих болезнях, так как вокруг них существует немало мифов.

1. Одним из самых распространенных мнений является то, что спортсмены защищены от болезней сердца, передает Сosmo.

К сожалению, это не так – активный образ жизни не спасает от риска болезней сердца, а лишь уменьшает его. Ведь на возникновение тех или иных заболеваний также влияет наследственность, повышенный уровень холестерина и другие факторы.

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2. Бытует мнение, что болезни сердца чаще поражают мужчин. Однако на самом деле риск развития болезней сердечно-сосудистой системы почти одинаков что у мужчин, что у женщин.

3. Нет симптомов – нет болезни. Это вообще очень ошибочное мнение, так как женщины перед сердечным приступом могут не чувствовать боль в груди, зато у них может болеть челюсть, может появиться одышка, тошнота и рвота – и это первый опасный звоночек относительно возможного диагноза.

4. Проблемы с сердцем – только у людей пожилого возраста. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания серьезно "молодеют" из-за сидячего образа жизни, вредных привычек и плохого питания.

5. За все отвечает только генетика. Это не так, даже человек с высокой склонностью к развитию болезней сердца может быть здоровым.

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