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Самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник отпразднует 70-летие на сцене в Киеве

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Любомир Мельник
Любомир Мельник / Фото из открытых источников

Канадский пианист-виртуоз украинского происхождения Любомир Мельник едет в мировой тур в честь 70-летия. В рамках турне самый быстрый пианист планеты посетит Украину.

Композитор впервые даст концерты в Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Запорожье и Днепре. А во Львове и Киеве состоятся крупнейшие концерты с расширенной 3-часовой программой.

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Именно 20 мая в день своего 70-летия Любомир Мельник выйдет на сцену в Киеве.

Любомир Мельник Піаніст

Дать украинского тура:

29/09 – Ивано-Франковск
30/09 – Черновцы
01/10 – Тернополь
03/10 – Черкассы
05/10 – Запорожье
06/10 – Днепр
05/12 – Львов
20/12 – Киев

Любомир Мельник родился в Мюнхене в семье эмигрантов из Западной Украины, которые бежали от преследований коммунистического режима. Впоследствии семья переехала в Канаду. И там пианист получил всемирную известность. Музыкант создал уникальную технику игры на фортепиано Continuous music, основанную на принципе сохранения непрерывного потока звука.

Любомир Мельник Піаніст
Любомир Мельник

Сам пианист может играть 19,5 нот в секунду каждой рукой, когда физически возможно сыграть максимум 13-14 нот в секунду. Любомир Мельник является автором более 100 произведений, издал более 20 альбомов.

Весной 2018 года Любомир Мельник вместе с украинской певицей Кристиной Соловей выпустили акустическую версию ее песни "Fortepiano".

 

Теги: Новости Украины Музыка Новости Киева
Источник: 24 канал
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