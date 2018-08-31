Самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник отпразднует 70-летие на сцене в Киеве

Канадский пианист-виртуоз украинского происхождения Любомир Мельник едет в мировой тур в честь 70-летия. В рамках турне самый быстрый пианист планеты посетит Украину.

Композитор впервые даст концерты в Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Запорожье и Днепре. А во Львове и Киеве состоятся крупнейшие концерты с расширенной 3-часовой программой.

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Именно 20 мая в день своего 70-летия Любомир Мельник выйдет на сцену в Киеве.

Дать украинского тура:

29/09 – Ивано-Франковск

30/09 – Черновцы

01/10 – Тернополь

03/10 – Черкассы

05/10 – Запорожье

06/10 – Днепр

05/12 – Львов

20/12 – Киев

Любомир Мельник родился в Мюнхене в семье эмигрантов из Западной Украины, которые бежали от преследований коммунистического режима. Впоследствии семья переехала в Канаду. И там пианист получил всемирную известность. Музыкант создал уникальную технику игры на фортепиано Continuous music, основанную на принципе сохранения непрерывного потока звука.



Любомир Мельник

Сам пианист может играть 19,5 нот в секунду каждой рукой, когда физически возможно сыграть максимум 13-14 нот в секунду. Любомир Мельник является автором более 100 произведений, издал более 20 альбомов.



Весной 2018 года Любомир Мельник вместе с украинской певицей Кристиной Соловей выпустили акустическую версию ее песни "Fortepiano".