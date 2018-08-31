Самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник отпразднует 70-летие на сцене в Киеве
Канадский пианист-виртуоз украинского происхождения Любомир Мельник едет в мировой тур в честь 70-летия. В рамках турне самый быстрый пианист планеты посетит Украину.
Композитор впервые даст концерты в Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Запорожье и Днепре. А во Львове и Киеве состоятся крупнейшие концерты с расширенной 3-часовой программой.
Читайте также: 5 хитов Imagine Dragons, которые надо послушать перед концертом в Киеве
Именно 20 мая в день своего 70-летия Любомир Мельник выйдет на сцену в Киеве.
Дать украинского тура:
29/09 – Ивано-Франковск
30/09 – Черновцы
01/10 – Тернополь
03/10 – Черкассы
05/10 – Запорожье
06/10 – Днепр
05/12 – Львов
20/12 – Киев
Любомир Мельник родился в Мюнхене в семье эмигрантов из Западной Украины, которые бежали от преследований коммунистического режима. Впоследствии семья переехала в Канаду. И там пианист получил всемирную известность. Музыкант создал уникальную технику игры на фортепиано Continuous music, основанную на принципе сохранения непрерывного потока звука.
Любомир Мельник
Сам пианист может играть 19,5 нот в секунду каждой рукой, когда физически возможно сыграть максимум 13-14 нот в секунду. Любомир Мельник является автором более 100 произведений, издал более 20 альбомов.
Весной 2018 года Любомир Мельник вместе с украинской певицей Кристиной Соловей выпустили акустическую версию ее песни "Fortepiano".