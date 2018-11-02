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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Санкции РФ подтвердили, что Порошенко сотрудничает со страной-агрессором, – Тимошенко во Львове

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Санкционный список РФ уличил коррумпированную власть Украины, которая погрязла в связях со страной-агрессором, зарабатывает на войне и платит налоги в российский бюджет.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции во Львове.

      По ее словам, списки, обнародованные российскими властями, в очередной раз показали очевидное. И сразу разрушилась и политическая технология, которая готовилась Порошенко на следующих президентских выборах против лидера "Батькивщины".

      "Эта грязная стратегия президента, которая говорит о том, что он якобы патриот, единственный спаситель Украины, а остальные – "рука Кремля", разрушилась. Предприятия "Рошен" и все, что с ними связано, не вошли в список, а те, кто вошли, – это четко понятные фамилии, понятно, за что их внесли. Это все поставило политические обстоятельства на свои места", – отметила Председатель партии.

      Юлия Тимошенко подчеркнула, что ей "нечего бояться санкций": "У меня лично, у моей семьи, друзей нет бизнеса в стране-агрессоре. У меня нет других дел, кроме становления мира в Украине".

      По убеждению лидера партии, украинская нация должна очень внимательно проанализировать эти обстоятельства и сделать выводы, "где есть политические технологии, чтобы не допустить возможности возрождения Украины, а где глубоко коррумпированные руководители государства, которые погрязли в связях с РФ, и кто является патриотом".

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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