САП объявила обвинительный акт по делу Труханова: что не задекларировал одесский мэр

На заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор САП объявил обвинительный акт в отношении одесского городского головы Геннадия Труханова. Его подозревают в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей фейсбук-странице.

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На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами. Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу,

– говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу Труханова состоится 22 ноября в 10 утра.

Что не задекларировал Труханов?

Вероятно, одесский мэр внес недостоверные данные в декларации за 2015 и 2016 годы. По версии следствия, Труханов не указал в документах квартиру, эллинг, дачу, имущество жены.



Какое имущество не декларировал Труханов / инфографика 24 канала

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