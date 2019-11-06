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      САП объявила обвинительный акт по делу Труханова: что не задекларировал одесский мэр

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      Суд над Трухановым ▷ что не задекларировал одесский мэр Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов / Резонанс

      На заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор САП объявил обвинительный акт в отношении одесского городского головы Геннадия Труханова. Его подозревают в декларировании недостоверной информации.

      Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей фейсбук-странице.

      Актуально: Мамин дом и квартира в Одессе: какую недвижимость декларирует и скрывает Геннадий Труханов

      На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами. Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу,
      – говорится в сообщении.

      Следующее судебное заседание по делу Труханова состоится 22 ноября в 10 утра.

      Что не задекларировал Труханов?
      Вероятно, одесский мэр внес недостоверные данные в декларации за 2015 и 2016 годы. По версии следствия, Труханов не указал в документах квартиру, эллинг, дачу, имущество жены.

      Труханов декларація суд
      Какое имущество не декларировал Труханов / инфографика 24 канала

      За что мэра Одессы уже судили?

      • В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – в заговоре и приобретении за 185 миллионов гривен из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".
      • Впоследствии Труханову предъявлено обвинение и начали рассматривать дело по существу.
      • Вместе с Трухановым на скамье подсудимых находились еще 7 человек, среди которых и заместитель мэра Павел Вугельман.
      • Впрочем, уже 9 июля Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Елитная недвижемость Новости Одессы е-декларирование САП Геннадий Труханов Антикоррупционный суд
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