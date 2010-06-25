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24 Канал Статьи Удивит россиян: что известно об украинской баллистике "Сапсан" и долетит ли она до Москвы
25 июня, 19:00
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Удивит россиян: что известно об украинской баллистике "Сапсан" и долетит ли она до Москвы

Константин Довгань
Основні тези
  • Украина запустила серийное производство собственной баллистической ракеты "Сапсан", которая уже продемонстрировала свою эффективность, уничтожив российский командный пункт на расстоянии 300 км.
  • Эта ракета является важной для обороны Украины, поскольку позволяет эффективно отвечать на российские ракетные удары, улучшая стратегические возможности украинских вооруженных сил.
  • Технические характеристики "Сапсана" основываются на усовершенствованных советских и западных технологиях и включают боевую часть весом 480 килограммов, скорость 5,2 маха и дальность до 500 километров.
  • Название "Сапсан" выбрано из-за аналогии с быстрой хищной птицей, что символизирует скорость и эффективность ракеты.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию The Times сообщил, что Украина запустила серийное производство собственной баллистической ракеты малой дальности "Сапсан".

Более того, уже провела в мае 2025 года удачное боевое применение, в результате которого был уничтожен российский командный пункт на расстоянии почти 300 километров. "Сапсан" – это та самая украинская баллистика, о которой так много говорили и которую так долго ждали.

24 Канал рассказывает об известных характеристиках ракеты "Сапсан" и ее долгом пути к массовому производству.

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Как работает баллистика и чем отличается от крылатых ракет


Баллистическая ракета, в отличие от крылатой, на завершающей фазе атакует цель почти вертикально с чрезвычайно высокой скоростью, что значительно усложняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Такие ракеты могут запускаться с наземных установок (как стационарных, так и мобильных), а также с кораблей, подводных лодок или самолетов.

Баллистические ракеты способны нести различные типы боевых частей: обломочно-фугасные, кассетные или даже ядерные. По дальности их разделяют на ракеты малой дальности (250–1000 километров), средней дальности (1000–2500–4500 километров) и межконтинентальные (4500–6000 километров). Благодаря своей мощности, скорости и точности баллистические ракеты стали одним из основных видов вооружения в российской армии. Сбивать баллистические ракеты – это одна из самых тяжелых задач для украинской ПВО.

Словосочетание "украинская баллистика" долго было несмешным мемом. Проект, который сейчас известен как "Сапсан", начали разрабатывать еще во времена президента Ющенко, а впоследствии при правлении Януковича его активно топили и тормозили.


Пусковая установка ОТРК "Гром-2" / Скриншот из видео

После начала первой российской агрессии – начали возрождать (правда, не для ВСУ, а по заказу Саудовской Аравии) и даже показывали пусковую установку на военном параде на Крещатике в 2018 году, но не успели (по оценкам экспертов, было готово лишь 75 – 80% проекта).


Изображение с испытания ракетного двигателя 2018 года, связанного с разработкой ракеты "Гром-2" / Фото Mil.in.ua

Большое вторжение России 2022 года Украина встретила без собственных аналогов российских (точнее, советских) "Искандеров". Тогдашний руководитель Укроборонпрома Юрий Гусев пообещал ускорить проект, но с задачей запустить "Сапсан" в серию в 2023-м не справился и потерял доверие президента, а с ним и работу.

От отставки и превращения его в дипломата Гусева не спасло даже сообщение российского Минобороны о якобы успешном перехвате до сих пор не существующей ракеты.

Тогда же на разработку украинской баллистики были брошены дополнительные ресурсы и в августе 2024 года президент Зеленский сообщил нации и миру об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты (российские СМИ и военкоры тогда начали активно писать о таинственной украинской ракете "Гром-2"). Наконец сейчас, почти год спустя, имеем хорошие новости о начале серийного производства ракет.

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Надеемся, оно будет действительно массовым и мощным. Потому что Украине нужны сотни этих ракет. И они уже доказали свою эффективность: первые боевые стрельбы в мае 2025 года привели к уничтожению российского командного пункта на расстоянии в почти 300 километров.

Интересно, что одним из препятствий для завершения проекта было отсутствие в Украине соответствующих полигонов, где можно было бы проводить испытания. Россия же, осуществив нападение на Украину, эту проблему закрыла, представив под тестовые полигоны свою территорию.

Баллистические ракеты малой дальности – это очень мощное и эффективное оружие. Россия сейчас имеет довольно широкий выбор таких ракет – прежде всего баллистические ракеты семейства "Искандеров" и их аналоги из Северной Кореи. Благодаря этому оккупанты могут осуществлять не только быстрые удары по позициям ВСУ, в частности по полигонам, на которых, к сожалению, до сих пор не научились бороться с БПЛА-разведчиками, но и по прифронтовым городам.

Пуски баллистики происходят очень быстро (за считаные минуты), сама ракета летит стремительно – часто системы оповещения буквально не успевают предупредить о точном месте удара, потому что счет идет на десятки секунд.

При этом баллистика – очень сложная цель, которую трудно перехватить, а пока Украина не имеет возможности закрыть каждый город системами PATRIOT. Россия этим активно пользуется и имеет возможность наносить болезненные удары по ВСУ и осуществлять ракетный террор против мирного населения.

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Украине на баллистические удары России часто нечем было ответить, ведь сейчас старенькие, но эффективные ракеты "Точка У" практически закончились, а американские ракеты MGM-140 ATACMS из-за ментальных особенностей действующего руководства США становятся для нас фактически недосягаемыми.

Впрочем, возможности ATACMS ограничены дальностью, скоростью и ударной силой. Также россияне не без проблем, но научились их перехватывать.

Когда же на вооружении ВСУ в достаточном количестве появится собственная баллистика, которая имеет  заряд, вдвое мощнее ATACMS, летит быстрее и имеет больший радиус поражения, Украина сможет эффективно отвечать россиянам, которые больше не будут безнаказанными.

Когда-то удары HIMARS/ATACMS радикально изменили и усложнили логистику врага и его способность управления войсками. Сейчас, при условии насыщения ВСУ ракетами "Сапсан", соответствующие проблемы для оккупантов углубятся в разы, ведь в этом случае радиус в 300 – 500 километров может превратиться для врага в Kill Zone, куда будет бояться сунуться любой оккупант с большими звездочками. Также придется подставлять под удар собственные ОТРК "Искандер", еще дальше отодвигать склады, аэродромы тактической авиации и логистические хабы, уменьшать их и еще более рассредоточивать. Иначе все это станет добычей "Сапсанов".

Появление украинской баллистики – это также и большой вызов для российских систем ПВО/ПРО. Она уже сейчас не может защитить свои склады, военные заводы, НПЗ и другие стратегические объекты, которые являются законными военными целями, а теперь эта задача еще усложнится, и, скорее всего, россиянам придется выбирать, что защищать, а с чем можно попрощаться.

Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов. Мы точно умеем удивлять мир. Это неплохая привычка. Лучше увидеть что-то на деле, чем услышать мои слова. На этом и остановимся,
– в интервью The Times Андрей Ермак обещает новые сюрпризы.

К сожалению, "Сапсан" не долетит до Москвы, но не надо расстраиваться. На вооружении Сил обороны Украины уже появляются и другие опасные ракеты. Например, длинный "Нептун". Поэтому столице государства-агрессора успокаиваться рано. Ну а "Сапсан" точно найдет себе цели, ведь работы очень много.

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Пока нет достоверных данных о характеристиках ракеты "Сапсан". Среди экспертов есть убеждение, что это взятый за основу, но существенно улучшенный советский проект баллистической ракеты "Искандер-М". Ракету переделали с использованием передовых западных технологий, доступ к которым, в отличие от России, Украина имеет. Впрочем, есть предположение, что основа "Сапсана" – не "Искандер-М", а РСЗО "Ольха-М".

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Но не будем бежать впереди батьки в пекло, а подождем новых боевых применений "Сапсана", которые дадут больше информации и станут приятным сюрпризом.

"Сапсан": основные характеристики

  • производитель – Украина,
  • статус – начало серийного производства,
  • тип – баллистическая ракета малой дальности (оперативно-тактического уровня),
  • класс – "земля – поверхность",
  • масса боевой части – 480 килограмм,
  • скорость – 5,2 маха (около 6370 километров в час),
  • дальность – до 500 километров.

Почему такое название – "Сапсан"?

Наконец о красивой этимологии, потому что обычно у оружия название – это не просто для красоты, но и для определенного подтекста и смысла.

В случае с баллистическими ракетами "Сапсан" имеем очень точную аналогию, потому что это хищная птица из семейства соколов, научившаяся охотиться на добычу сверхбыстрым пикированием с горы, фактически – как баллистическая ракета.

В своих бросках сапсан может развивать невероятную для живых существ скорость в 389 километров в час (официально зафиксирована в 2005 году), что делает эту птицу самым быстрым существом на земле (конечно, после ежа Соника).

Все это достигается благодаря уникальной природной аэродинамике, которую дает форма тела, крыльев и клюва сапсана. Эти особенности максимально снижают сопротивление ветра и позволяют устанавливать невероятные рекорды скорости.

Таким образом, украинские оружейники прибегли к очень точной и очень понятной аналогии. Поэтому надеемся, что следующие охоты украинского "Сапсана" будут удачными.