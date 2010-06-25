Удивит россиян: что известно об украинской баллистике "Сапсан" и долетит ли она до Москвы

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию The Times сообщил, что Украина запустила серийное производство собственной баллистической ракеты малой дальности "Сапсан".

Более того, уже провела в мае 2025 года удачное боевое применение, в результате которого был уничтожен российский командный пункт на расстоянии почти 300 километров. "Сапсан" – это та самая украинская баллистика, о которой так много говорили и которую так долго ждали.

24 Канал рассказывает об известных характеристиках ракеты "Сапсан" и ее долгом пути к массовому производству.

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Как работает баллистика и чем отличается от крылатых ракет

Баллистическая ракета, в отличие от крылатой, на завершающей фазе атакует цель почти вертикально с чрезвычайно высокой скоростью, что значительно усложняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Такие ракеты могут запускаться с наземных установок (как стационарных, так и мобильных), а также с кораблей, подводных лодок или самолетов.



Баллистические ракеты способны нести различные типы боевых частей: обломочно-фугасные, кассетные или даже ядерные. По дальности их разделяют на ракеты малой дальности (250–1000 километров), средней дальности (1000–2500–4500 километров) и межконтинентальные (4500–6000 километров). Благодаря своей мощности, скорости и точности баллистические ракеты стали одним из основных видов вооружения в российской армии. Сбивать баллистические ракеты – это одна из самых тяжелых задач для украинской ПВО.

Что известно о "Сапсане" и украинской баллистике

Словосочетание "украинская баллистика" долго было несмешным мемом. Проект, который сейчас известен как "Сапсан", начали разрабатывать еще во времена президента Ющенко, а впоследствии при правлении Януковича его активно топили и тормозили.



Пусковая установка ОТРК "Гром-2" / Скриншот из видео

После начала первой российской агрессии – начали возрождать (правда, не для ВСУ, а по заказу Саудовской Аравии) и даже показывали пусковую установку на военном параде на Крещатике в 2018 году, но не успели (по оценкам экспертов, было готово лишь 75 – 80% проекта).



Изображение с испытания ракетного двигателя 2018 года, связанного с разработкой ракеты "Гром-2" / Фото Mil.in.ua

Большое вторжение России 2022 года Украина встретила без собственных аналогов российских (точнее, советских) "Искандеров". Тогдашний руководитель Укроборонпрома Юрий Гусев пообещал ускорить проект, но с задачей запустить "Сапсан" в серию в 2023-м не справился и потерял доверие президента, а с ним и работу.

От отставки и превращения его в дипломата Гусева не спасло даже сообщение российского Минобороны о якобы успешном перехвате до сих пор не существующей ракеты.

Тогда же на разработку украинской баллистики были брошены дополнительные ресурсы и в августе 2024 года президент Зеленский сообщил нации и миру об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты (российские СМИ и военкоры тогда начали активно писать о таинственной украинской ракете "Гром-2"). Наконец сейчас, почти год спустя, имеем хорошие новости о начале серийного производства ракет.

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Надеемся, оно будет действительно массовым и мощным. Потому что Украине нужны сотни этих ракет. И они уже доказали свою эффективность: первые боевые стрельбы в мае 2025 года привели к уничтожению российского командного пункта на расстоянии в почти 300 километров.

Интересно, что одним из препятствий для завершения проекта было отсутствие в Украине соответствующих полигонов, где можно было бы проводить испытания. Россия же, осуществив нападение на Украину, эту проблему закрыла, представив под тестовые полигоны свою территорию.

Почему для Украины так важно иметь свою баллистику

Баллистические ракеты малой дальности – это очень мощное и эффективное оружие. Россия сейчас имеет довольно широкий выбор таких ракет – прежде всего баллистические ракеты семейства "Искандеров" и их аналоги из Северной Кореи. Благодаря этому оккупанты могут осуществлять не только быстрые удары по позициям ВСУ, в частности по полигонам, на которых, к сожалению, до сих пор не научились бороться с БПЛА-разведчиками, но и по прифронтовым городам.

Пуски баллистики происходят очень быстро (за считаные минуты), сама ракета летит стремительно – часто системы оповещения буквально не успевают предупредить о точном месте удара, потому что счет идет на десятки секунд.



При этом баллистика – очень сложная цель, которую трудно перехватить, а пока Украина не имеет возможности закрыть каждый город системами PATRIOT. Россия этим активно пользуется и имеет возможность наносить болезненные удары по ВСУ и осуществлять ракетный террор против мирного населения.

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Украине на баллистические удары России часто нечем было ответить, ведь сейчас старенькие, но эффективные ракеты "Точка У" практически закончились, а американские ракеты MGM-140 ATACMS из-за ментальных особенностей действующего руководства США становятся для нас фактически недосягаемыми.

Впрочем, возможности ATACMS ограничены дальностью, скоростью и ударной силой. Также россияне не без проблем, но научились их перехватывать.

Когда же на вооружении ВСУ в достаточном количестве появится собственная баллистика, которая имеет заряд, вдвое мощнее ATACMS, летит быстрее и имеет больший радиус поражения, Украина сможет эффективно отвечать россиянам, которые больше не будут безнаказанными.

Когда-то удары HIMARS/ATACMS радикально изменили и усложнили логистику врага и его способность управления войсками. Сейчас, при условии насыщения ВСУ ракетами "Сапсан", соответствующие проблемы для оккупантов углубятся в разы, ведь в этом случае радиус в 300 – 500 километров может превратиться для врага в Kill Zone, куда будет бояться сунуться любой оккупант с большими звездочками. Также придется подставлять под удар собственные ОТРК "Искандер", еще дальше отодвигать склады, аэродромы тактической авиации и логистические хабы, уменьшать их и еще более рассредоточивать. Иначе все это станет добычей "Сапсанов".

Появление украинской баллистики – это также и большой вызов для российских систем ПВО/ПРО. Она уже сейчас не может защитить свои склады, военные заводы, НПЗ и другие стратегические объекты, которые являются законными военными целями, а теперь эта задача еще усложнится, и, скорее всего, россиянам придется выбирать, что защищать, а с чем можно попрощаться.

Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов. Мы точно умеем удивлять мир. Это неплохая привычка. Лучше увидеть что-то на деле, чем услышать мои слова. На этом и остановимся,

– в интервью The Times Андрей Ермак обещает новые сюрпризы.

К сожалению, "Сапсан" не долетит до Москвы, но не надо расстраиваться. На вооружении Сил обороны Украины уже появляются и другие опасные ракеты. Например, длинный "Нептун". Поэтому столице государства-агрессора успокаиваться рано. Ну а "Сапсан" точно найдет себе цели, ведь работы очень много.

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"Сапсан": известные технические характеристики

Пока нет достоверных данных о характеристиках ракеты "Сапсан". Среди экспертов есть убеждение, что это взятый за основу, но существенно улучшенный советский проект баллистической ракеты "Искандер-М". Ракету переделали с использованием передовых западных технологий, доступ к которым, в отличие от России, Украина имеет. Впрочем, есть предположение, что основа "Сапсана" – не "Искандер-М", а РСЗО "Ольха-М".

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Но не будем бежать впереди батьки в пекло, а подождем новых боевых применений "Сапсана", которые дадут больше информации и станут приятным сюрпризом.

"Сапсан": основные характеристики

производитель – Украина,

статус – начало серийного производства,

тип – баллистическая ракета малой дальности (оперативно-тактического уровня),

класс – "земля – поверхность",

масса боевой части – 480 килограмм,

скорость – 5,2 маха (около 6370 километров в час),

дальность – до 500 километров.

Почему такое название – "Сапсан"?

Наконец о красивой этимологии, потому что обычно у оружия название – это не просто для красоты, но и для определенного подтекста и смысла.

В случае с баллистическими ракетами "Сапсан" имеем очень точную аналогию, потому что это хищная птица из семейства соколов, научившаяся охотиться на добычу сверхбыстрым пикированием с горы, фактически – как баллистическая ракета.

В своих бросках сапсан может развивать невероятную для живых существ скорость в 389 километров в час (официально зафиксирована в 2005 году), что делает эту птицу самым быстрым существом на земле (конечно, после ежа Соника).

Все это достигается благодаря уникальной природной аэродинамике, которую дает форма тела, крыльев и клюва сапсана. Эти особенности максимально снижают сопротивление ветра и позволяют устанавливать невероятные рекорды скорости.

Таким образом, украинские оружейники прибегли к очень точной и очень понятной аналогии. Поэтому надеемся, что следующие охоты украинского "Сапсана" будут удачными.